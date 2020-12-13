Impugnada la asamblea que eligió al presidente de voleibol por un voto

Como saben los lectores de IUSPORT, Agustín Martín Santos, que lleva como presidente de la Federación Española de Voleibol desde hace 20 años, fue reelegido por sexta vez tras recibir 35 votos frente a los 34 de la catalana Maribel Zamora, durante la asamblea general que se celebró el 8 de este mes en un céntrico hotel madrileño.



Pues bien, resulta que uno de los votos emitidos (se desconoce en qué sentido votó) ha sido impugnado, lo que podría tener graves consecuencias. En caso de ser anulado, que es lo más probable, obligaría a repetir la votación dado que esta se decidió precisamente por un voto.

Según consta en el acta de la sesión, dos interventores de la candidatura de Maribel Zamora hicieron constar que Ramón Velázquez Mellado, expresidente de la Federación Andaluza, había delegado la representación de dicha federación territorial en otra persona, careciendo de la capacidad para otorgar tal representación, lo que invalida la misma y el voto emitido por su representante. Además, el designado no tiene ninguna vinculación con la Federación andaluza ni ostenta cargo alguno en la misma.

La Federación andaluza, al estar inmersa en elecciones, estás dirigida por una comisión gestora, que no es Velázquez Mellado. El presidente de la Comisión Gestora de la federación autonómica es quien puede representar a dicha federación en la Asamblea General de la federación española de la que forma parte.

Dice el recurso de Maribel Zamora: es discutible que un presidente de una comisión gestora, es decir, un presidente en funciones, tuviera la capacidad para designar a un tercero para que ejerciera la representación de la entidad, pero lo que está claro es que quien ha abandonado la Comisión Gestora para optar a la presidencia de la federación autonómica, y deja de ostentar cualquier tipo de representación legal de ésta, carece de la facultad para designar que un tercero ejerza la representación en su sustitución.

En el momento en que se produjeron los hechos, Velázquez Mellado no había sido proclamado definitivamente como presidente ni mucho menos había tomado posesión del cargo.

Por tanto, Velázquez Mellado, en el momento de delegar la representación no era presidente de la Federación Andaluza, lo que invalida tal acto y el voto emitido en nombre de la federación andaluza en la asamblea general de las elecciones. De hecho, en estos momentos aún no ha tomado posesión del cargo. Según su propio calendario electoral, este finaliza justamente este 13 de diciembre de 2020 con la proclamación del presidente electo.

El asunto pasará ahora a la mesa del Tribunal Administrativo del Deporte, que probablemente decretará la nulidad del acto de las votaciones a presidente y su repetición.

Epílogo

Esto pasa porque 15 de las 17 CCAA españolas no han secundado el modelo implantado por el Gobierno de Canarias en 1992, siendo director general de deportes Manuel Navarro Valdivielso, consistente en que las elecciones a las federaciones territoriales se celebran en el año intermedio de los ciclos de los JJOO de verano.

De esta forma, sólo en Canarias y Galicia se evita que se solapen o incluso colisionen las elecciones a las territoriales con las de las federaciones españolas.

En las restantes 15 CCAA ocurre justo lo contrario.