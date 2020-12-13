Illarramendi pide la oficialidad para la selección vasca a nivel internacional

Hace escasos días hacíamos mención a la conexión que el caso Kosovo, sobre todo a raíz de las declaraciones de la ministra de Exteriores, iba a tener con la vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes y vascos en orden a que se admita la participación de sus selecciones en competiciones internacionales oficiales
Según adelantó la asociación Euskal Herria Kirolak en su página web, Asier Illarramendi, junto a Ainhoa Tirapu, Asier Riesgo, David Zurutuza, han dirigido un escrito a la Federación Vasca de Fútbol para que "la actual directiva" dé los pasos necesarios antes de que finalice su mandato para solicitar la oficialidad de la Euskal Selekzioa "ante las instancias internacionales competentes".
Los firmantes recuerdan en su misiva que hace dos años, el 12 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la Federación Vasca de Fútbol celebrada en Durango aprobó de forma "prácticamente unánime" canalizar "la solicitud de ingreso de la Federación Vasca en instancias internacionales".
Sin embargo, lamentan que no se ha producido ninguna petición. "Han pasado 2 años de aquella asamblea y, a punto de acabar el mandado del actual presidente de la Federación Vasca de Fútbol, el Sr. Luis Mari Elustondo, todavía no se ha presentado ni en la UEFA ni en la FIFA la solicitud de ingreso".
Por el contrario, los cuatro firmantes consideran imprescindible cumplir con el mandato de la Asamblea General" y subrayan que corresponde hacerlo a la "actual directiva de la Federación Vasca de Fútbol".
