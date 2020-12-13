Sábado, 17 de Enero de 2026

Actualizada Sábado, 17 de Enero de 2026 a las 11:06:44 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Illarramendi pide la oficialidad para la selección vasca a nivel internacional

Redacción de Iusport Redacción de Iusport Domingo, 13 de Diciembre de 2020

Hace escasos días hacíamos mención a la conexión que el caso Kosovo, sobre todo a raíz de las declaraciones de la ministra de Exteriores, iba a tener con la vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes y vascos en orden a que se admita la participación de sus selecciones en competiciones internacionales oficiales

Según adelantó la asociación Euskal Herria Kirolak en su página web, Asier Illarramendi, junto a Ainhoa TirapuAsier RiesgoDavid Zurutuza, han dirigido un escrito a la Federación Vasca de Fútbol para que "la actual directiva" dé los pasos necesarios antes de que finalice su mandato para solicitar la oficialidad de la Euskal Selekzioa "ante las instancias internacionales competentes".

 

Los firmantes recuerdan en su misiva que hace dos años, el 12 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la Federación Vasca de Fútbol celebrada en Durango aprobó de forma "prácticamente unánime" canalizar "la solicitud de ingreso de la Federación Vasca en instancias internacionales".

 

Sin embargo, lamentan que no se ha producido ninguna petición. "Han pasado 2 años de aquella asamblea y, a punto de acabar el mandado del actual presidente de la Federación Vasca de Fútbol, el Sr. Luis Mari Elustondo, todavía no se ha presentado ni en la UEFA ni en la FIFA la solicitud de ingreso".

 

Por el contrario, los cuatro firmantes consideran imprescindible cumplir con el mandato de la Asamblea General" y subrayan que corresponde hacerlo a la "actual directiva de la Federación Vasca de Fútbol".

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA

Noticias relacionadas

Artículos de opinión relacionados

Alberto Palomar
Alberto Palomar
El Estado y el deporte (a propósito de Kosovo)
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder