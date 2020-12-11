El conflicto Rayo-jugadoras: los argumentos de unos y otras

Tres días después de la queja pública de las jugadoras del Rayo Vallecano por cómo son tratadas por el club, la entidad madrileña emitió un comunicado, con informe de una auditoría incluido, en el que asegura que es "rotundamente falso" que el 80% de la plantilla tenga el contrato ajustado al mínimo del convenio y califica de "inadmisible" la acusación del sindicato AFE.

El problema tiene origen en la cena ofrecida por el club rayista para el viaje de vuelta de Valencia la pasada semana y que, según las jugadoras denunciaron, constaba de dos bocadillos de jamón de York y dos manzanas. Una foto difundida de un bocadillo con escaso embutido dentro inició la polémica.

Desde el club consideraron que la foto públicamente difundida del bocadillo estaba "completamente manipulada" y que ese tentempié cumplía "desde el punto de vista nutricional" con su función de recuperación.

Esa queja inicial de las jugadoras a través de las redes sociales dio paso a un comunicado del equipo el que se aseguraba que el "80% de la plantilla tiene un contrato ajustado al mínimo previsto por el convenio colectivo" y que los pagos de varias nóminas fueron "tarde en tiempo y forma, incumpliendo el artículo 30 del convenio colectivo".

Tras el comunicado de las jugadoras del Rayo, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mostró su apoyo a las futbolistas franjirrojas y aseguró que desde el club estaban "faltando a la verdad".

Fuentes del club declararon a EFE el pasado 9 de diciembre que todo lo que se estaba generando por las quejas de las jugadoras se debía a una "extorsión orquestada" y mostraron su "sorpresa" por las denuncias públicas de las futbolistas.

La reacción oficial por parte del club llegó este viernes con un comunicado en el que asegura que "es rotundamente falso que el 80% de la plantilla del primer equipo femenino tenga contrato ajustado al mínimo previsto por el convenio colectivo (como se afirmó en el escrito de la propia plantilla femenina)".

En el informe que presenta el Rayo junto con el comunicado, de Audria Auditores, se destaca que "el 95% de los contratos laborales firmados para la temporada 2020/2021, correspondientes a las jugadoras integrantes de la primera plantilla de fútbol femenino de la Sociedad, se establece una retribución anual superior a la retribución mínima garantizada anual establecida en el Convenio Colectivo".

"A la fecha de emisión del presente informe, no existen deudas vencidas, líquidas y exigibles con las jugadoras de la primera plantilla de fútbol femenino de la Sociedad, de acuerdo con las obligaciones derivadas de los contratos laborales firmados y vigentes para la temporada 2020/2021", especifica.

"De las once jugadoras con contrato laboral firmado en la temporada 2019/2020 que continúan prestando sus servicios en la Sociedad en la temporada 2020/2021, nueve tienen acordada una retribución anual en la temporada 2020/2021 superior a la cantidad fijada en el contrato firmado en la temporada anterior", explica.

Por último, el informe de la auditoría refleja que "la retribución media anual fijada en los contratos firmados por las jugadoras de la primera plantilla de fútbol femenino de la Sociedad en la temporada 2020/2021 es superior en un 32% a la retribución media anual fijada por los contratos firmados en la temporada anterior".

Respecto a la alimentación en los desplazamientos fuera de la Comunidad de Madrid, que suelen "incluir cena, desayuno y comida previo a los encuentros y un tentempié después del partido para la recuperación metabólica de las jugadoras, todos están supervisados por el jefe de los servicios médicos del club", el doctor José González Pérez.

En su comunicado, el Rayo considera "inadmisible e indignante la acusación absolutamente falsa que ha realizado el sindicato AFE sobre el incumplimiento del Rayo Vallecano de Madrid del protocolo Covid aprobado por el CSD y la RFEF de 14 de septiembre de 2020".

"El Rayo Vallecano cumple escrupulosamente dicho protocolo y en base al cumplimiento del mismo es por lo que se quiere evitar que el equipo de deportistas y personal técnico paren a merendar o cenar durante sus viajes en ningún establecimiento, ya que se incumpliría el punto 3.1.2 de dicho protocolo, de distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo", señala el club.

Por último, el Rayo quiere aclarar que el "alojamiento individual es tan solo una recomendación y no una obligación, de tal forma que la mayoría de equipos de la Liga Iberdrola viajan en un autobús único para mantener el distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo".

"Los miembros de nuestra expedición son alojados en habitaciones dobles, al igual que hacen la práctica totalidad de equipos de la Liga Iberdrola. Resulta indignante calificar de hacinamiento de jugadoras el viaje en el autobús oficial del club", concluye.