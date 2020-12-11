Jueves, 15 de Enero de 2026

Actualizada Jueves, 15 de Enero de 2026 a las 12:44:19 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Messi, Cristiano y Lewandowski, finalistas al premio 'The Best'

EFE/Iusport EFE/Iusport Viernes, 11 de Diciembre de 2020
Fotomontaje: FIFAFotomontaje: FIFA

El ganador de esta edición se conocerá el próximo 17 de diciembre, según ha confirmado la FIFA

El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el polaco Robert Lesandowski (Bayern Múnich) son los tres finalistas al premio The Best de la FIFA 2020, cuyo ganador se conocerá el próximo día 17, según anunció este viernes la organizaci

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder