Los árbitros españoles son los más designados en las competiciones UEFA

Los árbitros españoles son los más designados de Europa en las competiciones UEFA, según desveló este jueves Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, que aseguró que estos datos del primer tercio de temporada les hace estar "muy felices".



Los árbitros españoles han sido designados en trece partidos en Liga de Campeones, de los cuáles diez en encuentros de la fase de grupos. Por detrás, los árbitros alemanes en doce ocasiones, los italianos en nueve y los ingleses en ocho.



En partidos de Liga Europa, los árbitros españoles han sido designados para catorce partidos, ocho de los cuáles de la fase de grupos.



"Es un dato relevante y tengo que felicitar a los árbitros nacionales y a los asistentes por el rendimiento en este primer tercio de temporada", declaró Velasco Carballo, en conferencia de prensa telemática.



Además, los VAR españoles han participado en 22 partidos europeos, 19 de ellos de Liga de Campeones.



"Los VAR españoles también son los más designados de Europa y este dato, unido al de los árbitros, nos hace estar muy felices por ellos y por esta Real Federación Española de Fútbol. Aun así, estamos en el primer tercio de temporada y queda todo por hacer", concluyó.