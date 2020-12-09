España se mantiene segunda en el ranking FIBA tras las ventanas

Estados Unidos se mantiene en el primer puesto del ranking mundial masculino de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), seguida de España.

Según informa Mundo Deportivo, los de Sergio Scariolo siguen cerca de la cabeza de la clasificación mundial, mientras que Rusia es la única entrada en el top-10, tras escalar dos puestos hasta el número 9. Ocupa el puesto que deja la República Checa, que cae al 11 después de sufrir derrotas ante equipos significativamente más bajos en Dinamarca y Bélgica en esta ventana FIBA.

Eslovenia, campeona defensora del EuroBasket, sube dos puestos hasta el número 16 tras vencer a Ucrania y Austria, tal y como resalta Mundo Deportivo.

Siria y Arabia Saudita fueron los países con mayor ascenso en Asia, subiendo cinco lugares cada uno al 90 y 91 respectivamente en el Ranking Mundial después de que ambos terminaron 1-1 en noviembre.

Sudán del Sur, entrenado por la estrella de la NBA durante mucho tiempo y presidente de la federación Luol Deng, ganó dos de los tres partidos en los Clasificatorios FIBA ​​AfroBasket 2021 en Kigali, Ruanda, para registrar un ascenso de nueve posiciones hasta su actual puesto en el No. 98.