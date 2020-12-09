Martes, 13 de Enero de 2026

Actualizada Martes, 13 de Enero de 2026 a las 16:37:53 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La UEFA multa al Granada por incumplir el protocolo de retorno de balones

EFE/Iusport EFE/Iusport Miércoles, 09 de Diciembre de 2020
F: Granada CFF: Granada CF

El club andaluz tiene 90 días para abonar una multa de 5.000 euros por, según el Comité de Control y Disciplina, incumplir el protocolo del retorno de los balones

El Granada CF es uno de los numerosos clubes multados por el Comité de Control y Disciplina de la UEFA tras su última reunión.

El castigo se produce por el encuentro de la Liga Europa ante el Omonia del pasado 26 de noviembre. Esta comisión multa al club andaluz

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder