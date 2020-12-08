Lunes, 12 de Enero de 2026

Un insulto racista del cuarto árbitro provoca la suspensión del PSG-Estambul

REDACCIÓN IUSPORT REDACCIÓN IUSPORT Martes, 08 de Diciembre de 2020

Los turcos se indignaron después de que el cuarto árbitro supuestamente señalase a Achille Pierre Webo llamándolo negro, en una protesta en la que los jugadores franceses también se implicaron

 

Un insulto racista del cuarto árbitro a un miembro del cuerpo técnico del Basaksehir Estambul en el partido de Liga de Campeones frente al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes acabó con el plante de los jugadores y el partido retrasado a este miércoles. 

 

