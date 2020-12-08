Kosovo advierte a España que tendrá que jugar en su territorio

El secretario general de la Federación kosovar, Eroll Salihu, declaró que Kosovo jugará contra España "bajo la bandera" kosovar, según recoge el portal Zeri. "España tiene el derecho de pedir, cuando sea el anfitrión, que el partido se juegue en terreno neutral, pero nosotros como anfitriones queremos recibirlos en Pristina", dijo Salihu.
El presidente de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK), Agim Ademi, dijo que pese a que España y otros dos rivales del grupo B de clasificación para el Mundial de Catar 2022 no reconocen al país como Estado, espera que la selección española juegue en Pristina, la capital kosovar.
Ademi di
