Duelo Messi-Cristiano en Champions con la primera plaza en juego

El Camp Nou reeditará este martes (21:00, 20:00 GMT) un clásico del fútbol moderno -el duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo- con la primera plaza del Grupo G en juego, que será para el Barcelona si gana o empata ante el Juventus, frente al que además tiene a favor el 'gol-average' tras el 0-2 conseguido en Turín.

Después de sufrir en Cádiz su enésimo tropiezo liguero (2-1) condenado una vez más por su poco acierto de cara a puerta y sus errores defensivos individuales, el Barça buscará resarcirse en Europa, donde lleva esta temporada una trayectoria impoluta de cinco victorias en otros tantos partidos.

Y es que la Liga de Campeones se ha convertido en el bálsamo favorito de un equipo que, en la LaLiga Santander, está firmando el peor inicio de temporada de los últimos 33 años: a 12 puntos del líder y ocupando la novena plaza, porque los azulgranas tan solo han sumado 14 puntos en los 10 partidos disputados.

Con el liderato en juego, Ronald Koeman aparcará las rotaciones en la máxima competición continental para sacar su mejor once en el que no estará Ousmane Dembélé, lesionado en Cádiz y que se ha convertido en el último ocupante de la enfermería del conjunto catalán.

También siguen siendo baja por lesión los defensas Gerard Piqué, Sergi Roberto y Samuel Umtiti y el delantero Ansu Fati, por lo que Koeman hará muy pocos cambios respecto al último encuentro de LaLiga, si a caso el retorno de Pedri en la banda izquierda en detrimento de Philippe Coutinho.

Tras remontar en los últimos minutos y llevarse el derbi de Turín contra el Torino (2-1), el Juventus visita al Camp Nou con Cristiano Ronaldo al frente, después de que el luso se perdiera el duelo de la primera vuelta por coronavirus, y el español Álvaro Morata, quien no jugó este fin de semana en la Serie A al estar sancionado.

Llega con hambre al Camp Nou Cristiano, máximo goleador histórico de la Liga de Campeones con 132 goles, quien solo consiguió anotar dos tantos en los tres partidos jugados en esta edición, contra el Ferencvaros y el Dinamo Kiev.

El delantero juventino se perdió por coronavirus los primeros dos encuentros, ante el Dinamo Kiev y contra el Barcelona, lo que impidió el reencuentro con Messi por primera vez desde 2018.

Desde que, en el verano de 2018, CR7 pusiera el punto final a nueve años y cuatro Ligas de Campeones conquistadas con el Real Madrid para fichar por el Juventus, las dos estrellas del fútbol mundial no han vuelto a verse las caras.

Anteriormente lo han hecho en 35 ocasiones, con 16 victorias de Messi, diez de Cristiano y nueve empates. El argentino marcó 22 goles en esos enfrentamientos por los 19 del delantero portugués.

En Kiev, sin CR7, fue Morata quien puso los goles para sellar una victoria importante y poner cuesta abajo el camino hacia la clasificación a los octavos de final, que el Juventus ya consiguió con dos jornadas de antelación.

El exjugador del Atlético de Madrid vive la mejor temporada de su carrera en la Liga de Campeones, en la que ya anotó seis dianas. Nunca había tenido este ritmo goleador en la máxima competición continental, que le vio levantar dos veces el trofeo de campeón.

El técnico Andrea Pirlo se encomendará a la dupla Morata-Cristiano para buscar un triunfo mínimo de 3-1 para avanzar a los octavos como primero y poder esperar, a priori, un sorteo más accesible para empezar la fase de eliminación directa.

También será titular el holandés Matthijs De Ligt en la zaga junto a Leonardo Bonucci, decisivo en el derbi contra el Torino, y apunta al once el brasileño Arthur Melo, exbarcelonista, en el centro del campo junto al francés Adrien Rabiot.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; y Braithwaite.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Álex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata y Cristiano.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.00 (20.00 GMT)