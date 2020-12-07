España, ante la encrucijada de jugar contra Kosovo, un país que no reconoce

Cosas del destino, el sorteo de la FIFA para la fase de clasificación previa al Mundial de Qatar ha encuadrado en el mismo grupo a España y a Kosovo, estado que declaró su independencia de Serbia en febrero de 2008 y que nuestro país sigue sin reconocer. Pero no somos los únicos que no lo reconocemos.

Resulta que de los cinco países que conforman el grupo de España en esta fase de clasificación, tres no reconocen a Kosovo como estado independiente. Sólo Suecia lo reconoce. Una situación verdaderamente comprometida.

Tanto es así, que hace poco más de dos años, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España se vio obligado a expedir el visado de 54 deportistas kosovares para que pudieran participar en los días siguientes en los XVIII Juegos Mediterráneos que se celebraron en Tarragona.

España, como país anfitrión de aquellos Juegos, estaba obligado por las normas del Comité Olímpico Internacional (COI) a conceder la documentación necesaria a los deportistas kosovares que se hubieran clasificado para dicha cita. Sin embargo, el mismo gobierno matizó en un escrito que la participación de Kosovo "no supondría un reconocimiento implícito de ese territorio por parte del Reino de España y en nada prejuzgaría la posición de España sobre el Estatuto Internacional del territorio". El Ejecutivo no quería convertir un forzado trámite burocrático en un conflicto diplimático con la Unión Europea.

Aquella incómoda situación volverá a repetirse en 2021 ya que este lunes España y Kosovo han sido encuadradas en el mismo grupo en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar.

Este próximo 2021, la selección de Kosovo tendrá que pisar territorio español para jugar uno de los dos partidos de clasificación contra los de Luis Enrique Martínez y el Gobierno español deberá validar los pasaportes de los jugadores.

Podría ocurrir que España presione para jugar en territorio neutral cuando nuestro país juegue como local, pero lo más probable es que los grupos independentistas catalán y vasco presionen a Sánchez para que España juegue contra Kosovo sin poner reservas de clase alguna.

El artículo 3 e) del Reglamento de la Fase de Clasificación establece que durante toda esta fase, "las federaciones participantes serán responsables de e) solicitar en el consulado o embajada del país anfitrión los visados de entrada necesarios con la suficiente antelación; si fuera necesario, requerir la asistencia de la federación anfitriona lo antes posible".

Además, la normativa FIFA obliga a la RFEF a acordar con la Federación de Kosovo los horarios de entrenamientos por escrito o a suministrale balones y otro material para dichas sesiones. Además, en el reglamento la FIFA recomienda que las federaciones anfitrionas, en este caso España, cuando jueguen en territorio nacional contra Kosovo, corran con los gastos de transporte de la selección visitante, así como su alojamiento y la manutención en un hotel "de primera clase".

Porque en el hipotético caso de que ese veto político de España hacia Kosovo se trasladara al ámbito deportivo, la FIFA contempla que "toda federación que se retire o que, por su conducta, no permita disputar un encuentro o provoque que este se deba suspender definitivamente podrá recibir orden de la FIFA de reembolsar a la FIFA, a la federación anfitriona o a otra federación participante los gastos derivados de su conducta".

Pero, además, "la FIFA podría conminar igualmente a la federación implicada a abonar una indemnización a la FIFA, a la federación anfitriona o a otra federación participante por los daños causados".

A ello el reglamento añade que "la federación renunciará a solicitar a la FIFA contraprestación económica alguna".

El CSD dice que se buscará una salida

Fuentes del Consejo Superior de Deportes consultadas por El País descartan que España pudiera quedar eliminada por su actitud hacia Kosovo y aseguran que se negociará con la FIFA una fórmula que permita solventar los problemas (visados, bandera e himno) como se ha hecho con el COI. Para esto, alegan, aún queda tiempo; por lo que se da por seguro que habrá acuerdo.

El País recuerda que en mayo pasado, el presidente Pedro Sánchez se sentó por primera vez en una cumbre europea con Kosovo, por videoconferencia, en la que no hubo banderas ni símbolos. Lo que no hará España, según fuentes diplomáticas, es reconocer a Kosovo por estar en Qatar. Sí lo hace, será por otras razones, concluye El País.