El Beijing de Jonathan Viera, a cuartos de la Champions asiática

El Beijing Guoan chino, con el español Jonathan Viera titular, derrotó al FC Tokio japonés por 1-0 y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones asiática.

Una diana del brasileño Alan Carvalho a los 59 minutos dio el triunfo al equipo que dirige el francés Bruno Genesio en el Education City Stadium de Al Rayyan (Catar).

Es la primera vez en la historia del conjunto pekinés que consigue acceder a los cuartos de final del torneo continental, que se está disputando bajo el sistema de 'burbuja' en Catar.

En el otro encuentro dominical, el Ulsan Hyundai surcoreano goleó al Melbourne City australiano por 3-0 en el otro encuentro dominical con un doblete del noruego Bjorn Maars Johnsen.

Este lunes se jugarán los otros dos encuentros de octavos de la zona este: Vissel Kobe-Shanghai SIPG y Yokohama F. Marinos-Suwon Samsung Bluewings.

Los emparejamientos de cuartos se definirán en un sorteo que tendrá lugar el martes por la mañana.