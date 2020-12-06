El PSG rescinde el contrato a Jesé Rodríguez a 7 meses de su vencimiento

El jugador, de 27 años, no ha conseguido imponerse como un elemento esencial del equipo, del que se lleva una liga francesa (2020), la Copa de la Liga de 2017 y la Supercopa de Francia de ese mismo año.
El París Saint-Germain y el delantero español Jesé Rodríguez llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que expiraba el próximo 30 de junio, indicó el club en un comunicado.
El exjugador del Real Madrid, que firmó con el club francés en el verano de 2016, ha disputado 18 partido
