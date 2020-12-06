Convocan a una Junta Médica tras la autopsia de Maradona

Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona decidieron convocar a una Junta Médica interdisciplinaria para que analice a fondo el caso y así determinar si hubo o no mala praxis de alguno de los profesionales que lo trataban en las semanas previas a su fallecimiento, según publica el diario Perfil.com.



"Es un caso complejo y creemos que merece el análisis de los más prestigiosos peritos y profesionales de la medicina", dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.



El equipo de fiscales creado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya inició los primeros contactos para definir a los especialistas ha habrán de sumarse a esa junta, que podría quedar conformada antes de fin de año.



"Esperaremos que lleguen los resultados de todos los estudios toxicológicos e histopatológicos y organizaremos todos los documentos recopilados en la causa, para poder entregarle a cada perito el material que necesiten", señaló la fuente.



La intención de los fiscales Broyad, Iribarren, Ferrari y Capra es que la Junta Médica esté integrada en primer término por el médico forense que encabezó la autopsia, Federico Corasaniti, jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, más un médico legista de gran confianza que ha intervenido en otros casos resonantes.

Los otros peritos oficiales que participaron de la autopsia también podrían integrar la junta, entre ellos, el director de Medicina Legal de la Policía Científica, Carlos Cassinelli; el jefe de la morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi; el jefe del Cuerpo Médico de San Martín, Alejandro Vega; y el jefe del Cuerpo Médico de La Plata, Javier Grubiza.



"Nuestra idea es que toda la prueba médica que se colecte sea analizada en detalle por este cuerpo de peritos y que de la Junta Médica surja un dictamen pericial sólido e irrefutable que nos dé las certezas que buscamos, es decir, si la muerte de Maradona era evitable y si hay algún responsable", apuntaron las fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias Télam.



La autopsia preliminar estableció que el "10" murió a causa de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y detectaron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".