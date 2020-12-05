Neymar presiona al PSG para que fiche a Messi

Neymar y Leonardo llevan hablando de Lionel Messi desde el verano pasado. Así lo aseguró el canal de televisión ESPN en Francia, citando fuentes del club francés.

Según sus informaciones, Leonardo, director deportivo del PSG, y el propio Neymar ya habrían discutido el pasado verano la posibilidad de contratar a Leo Messi, cuando este último solicitó oficialmente su salida del FC Barcelona antes de ser retenido por Josep Maria Bartomeu.

Según ESPN, desde este episodio el interés de Neymar y de Leonardo por hacerse con los servicios del capitán azulgrana no habría desaparecido, sino todo lo contrario. Al ver que su gran amigo decidía irse del club de su vida, Neymar pensó en volver a reunirse con él y así se lo pidió a Leonardo.

Queda por ver ahora si el PSG logrará ser lo suficientemente convincente como para llevar a Lionel Messi a no extender su contrato con el Barça o unirse al Manchester City.

El club inglés parecía el favorito para hacerse con sus servicios el verano pasado y hasta hace poco aún lo era. Sin embargo, las palabras de Neymar sobre Messi han abierto la opción de que pueda recalar, libre de contrato, en el PSG.

“Quiero volver a jugar con Messi, esto es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. ¿Que donde lo pondría? Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo del equipo, pero quiero volver a jugar con él seguro, seguro que el próximo año tenemos que hacerlo”, fue el mensaje de Neymar tras ganarle al PSG.

*Publicado en MundoDeportivo