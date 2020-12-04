Márquez: "Si me dicen que la placa se puede romper no me subo a la moto"

El piloto español Marc Márquez, recién operado de su lesión en el húmero derecho por tercera ocasión, apuntó a una mala recomendación médica como causa de la primera recaída y afirmó que si le llegan a avisar "que la placa se puede romper", no habría forzado en Jerez.

"Yo salgo de la primera operación y, como todo piloto, pregunto cuando me puedo subir a la moto. Es la primera pregunta que haría cualquier deportista. Y es ahí donde el doctor te tiene que saber frenar o ser realista", lamentó en una entrevista concedida a DAZN.

"Fui a Jerez con la tranquilidad de que la placa aguantaba, de que todo estaba bien porque así me lo dijeron. Fui el primero que pregunté porque soy un valiente pero no un inconsciente y si me dicen que la placa se puede romper en una frenada, no me subo a una moto a 300", añadió.

Por eso, Márquez confesó que su vuelta "fue precipitada" y la causa de lo que ocurrió posteriormente, que ha provocado nuevas operaciones y su ausencia del Mundial.

"Luego se me rompe la placa en casa abriendo una puerta corredera para salir al jardín, pero no se rompe ahí, era por el estrés de Jerez. Fue un error. He aprendido que los pilotos tenemos una virtud que es defecto, no vemos el riesgo, no tenemos miedo y nos lo tienen que hacer ver", manifestó.

Márquez toma con más calma su actual situación, afirma que sale más maduro de lo que le ha tocado vivir y aunque piensa que podría llegar al arranque de la nueva temporada, no competirá "hasta estar al cien por cien" en 2021.