La RFEF convoca asamblea para decidir sobre la Supercopa

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha remitido este viernes 4 de diciembre una convocatoria para celebrar una Asamblea General Extraordinaria el próximo jueves 17 de diciembre para tomar una decisión sobre la Supercopa. Una sesión que se celebrará por medio de una videoconferencia telemática, como ha acostumbrado a hacer las últimas la RFEF por la cuestión sanitaria.

Cabe recordar que en los últimos días se ha conocido la intención de la RFEF de no celebrar la próxima edición de la Supercopa en Arabia Saudí, como se ha hecho este año por primera vez en su historia, debido a las restricciones de público en las gradas por la pandemia del coronavirus.

Con la sede de la Supercopa en el aire, la RFEF ha decidido convocar a los miembros de la Asamblea para tomar una decisión al respecto. La primera convocatoria es a las 12:30 y la segunda a las 12:45 del 17 de diciembre. El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1- Constitución de la Asamblea una vez verificado el quórum mínimo necesario.

2- Designación de los tres miembros de la Asamblea para verificar el acta.

3- Informe del Presidente.

4- Informe del Secretario General.

5- Informe y medidas a adoptar en relación con la Supercopa de España.

6- Ruegos y pregutnas.