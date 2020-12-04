Jueves, 08 de Enero de 2026

Actualizada Jueves, 08 de Enero de 2026 a las 12:42:24 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El consejo de la FIFA aprueba grandes reformas en el fútbol femenino

EFE/Iusport EFE/Iusport Viernes, 04 de Diciembre de 2020

Una jugadora tiene derecho a la licencia de maternidad, considerada como un periodo mínimo de catorce semanas de ausencia pagada, así como el derecho a volver a la actividad futbolística tras este periodo

El consejo de la FIFA, consciente del crecimiento en la última década del fútbol femenino, ha aprobado una reforma de la reglamentación que favorece a las jugadoras y entrenadoras.

Por ello está introduciendo cambios relevantes sobre el estatuto y la transferencia de jugadoras,

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder