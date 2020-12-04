El consejo de la FIFA aprueba grandes reformas en el fútbol femenino

Una jugadora tiene derecho a la licencia de maternidad, considerada como un periodo mínimo de catorce semanas de ausencia pagada, así como el derecho a volver a la actividad futbolística tras este periodo
El consejo de la FIFA, consciente del crecimiento en la última década del fútbol femenino, ha aprobado una reforma de la reglamentación que favorece a las jugadoras y entrenadoras.
Por ello está introduciendo cambios relevantes sobre el estatuto y la transferencia de jugadoras,
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.