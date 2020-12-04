Jueves, 08 de Enero de 2026

La Federación Alemana acusa a Federer de alterar los ránking en su beneficio

El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, acusa al suizo de manipular el escalafón aprovechando su influencia en el consejo de jugadores

El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, acusó al tenista suizo Roger Federer de manipular el ránking ATP en su propio beneficio aprovechando su posición en el Consejo de Jugadores.

 

"Roger Federer sencillamente ha cambiado el sistema para protegerse y eso es

