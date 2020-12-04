La Federación Alemana acusa a Federer de alterar los ránking en su beneficio

F: ATP
El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, acusa al suizo de manipular el escalafón aprovechando su influencia en el consejo de jugadores
El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, acusó al tenista suizo Roger Federer de manipular el ránking ATP en su propio beneficio aprovechando su posición en el Consejo de Jugadores.
"Roger Federer sencillamente ha cambiado el sistema para protegerse y eso es
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.