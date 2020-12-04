Laporta rechaza la Superliga: "Hay alternativas, como un super mundial de clubes"

Joan Laporta, precandidato al Barça, concedió este jueves la primera entrevista a un medio nacional a la cadena Cope.

Juanma Castaño entrevistó al expresidente blaugrana en 'El Partidazo' de COPE y Radio MARCA y habló de lo que quiere hacer si finalmente consigue llegar, por segunda vez, a la presidencia del Barcelona.

Quiere volver a hacer del Barça un equipo fuerte en Europa, quiere poner en valor a Leo Messi, que atraviesa la temporada más delicada de su carrera; y quiere devolver al club la estabilidad económica que ha perdido.

Marca se ha hecho eco de la entrevista y entre los muchos temas abordados destacamos los siguientes:

SUPERLIGA EUROPEA

"Se carga el negocio del fútbol. Es una opinión muy personal. No todo es el dinero, hay soluciones alternativas como un Super Mundial de clubes. Me inclino más por esta opción".

INDEPENDENTISMO

"Desde el Barcelona no tenemos por costumbre hacer política de partidos. Va a ser un motor de optimismo para todas las personas. Cabemos todos y lo que menos me preocupa son las preguntas con esta derivación política".

BARTOMEU

"Bartomeu ha dejado un legado muy malo, con un nivel de endeudamiento casi insostenible".

MESSI

"La última vez que hablé con él fue en octubre. Le estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho por el Barcelona. Lo he conocido desde los 16 años y es una persona extraordinaria. Hay aprecio mutuo y respeto. Debemos estar dentro para hacerle una propuesta imaginativa y creíble".

SERGIO RAMOS, MBAPPÉ-HAALAND

"No voy a hablar de jugadores. No es el momento para hablar en este momento de pre-campaña. Son jugadores con talento y lo primero es mirar la cantera como Mingueza. Koeman ha sido valiente y está dando resultados. También funciona Braithwaite. Tenemos que optimizar lo que hay en casa".

SITUACIÓN ECONÓMICA

"La situación es similar a la que yo me encontré cuando llegué a la presidencia en 2003. Había pérdidas importantes y me decían que era para salir corriendo. Ahora la situación es muy delicada pero con un detallado plan de choque queremos revertir esta situación".

XAVI HERNÁNDEZ

"Tendré mi proyecto deportivo. Le conozco y no hemos hablado de este tema. Si está libre no tendré ningún inconveniente en hablar con él".

