Antiviolencia propone sancionar al Atlético por incumplir las medidas de control de acceso

La Comisión Permanente Delegada de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, reunida hoy en la sede del CSD, ha acordado diversas propuestas de sanción, entre las que destacan:

Una propuesta de sanción de 350.000 euros, por su calificación de muy grave, para el Club Atlético de Madrid SAD por reiterados incumplimientos en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, produciéndose la ocupación de las vías de evacuación y detectándose un exceso de aforo, concretamente, en la zona del estadio situada en el Fondo Sur, lugar de ubicación de la grada de animación. Dichos incumplimientos se han venido observando desde la inauguración del estadio Wanda Metropolitano y coincidiendo con aquellos encuentros de mayor afluencia de aficionados.

Una propuesta de sanción de 60.001 euros por su calificación de muy grave, para el Real Club Deportivo de La Coruña SAD por incumplimiento de las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al permitir el acceso a la grada del estadio, en las horas previas al encuentro Deportivo de La Coruña-Racing Club Ferrol, disputado el 29 de noviembre de 2020, a un grupo de unos ochenta aficionados que desplegaron varias pancartas y encendieron unas treinta bengalas en un acto homenaje con motivo del aniversario del fallecimiento de un miembro del grupo “Riazor Blues”, todo ello sin comunicarlo al Coordinador de Seguridad.

Cuatro propuestas de sanción de 1.500 euros, y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de tres meses, para cuatro individuos que, con ocasión del partido San Fernando CD Isleño- Cádiz CF B, celebrado el 25 de octubre de 2020, fueron interceptados en un vehículo cuando se dirigían a un enfrentamiento que habían pactado las aficiones rivales una vez finalizado el encuentro. Al procederse a su identificación, se les intervino diverso material contundente en el interior del vehículo (un bate de beisbol, barra de hierro de 70 cm) que, según sus propias manifestaciones, llevaban para defenderse de la afición rival.