La Gestora se niega a abonar algunas facturas que dejó Bartomeu

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona Carles Tusquets explicó este jueves que no han querido "firmar algunas facturas de la anterior junta" porque "no las veíamos claras".



Tusquets, en una entrevista a 'El Món a RAC 1', dijo que "estas facturas las trasladaremos a la junta directiva" que gane las elecciones. "No diré de qué se trata, pero son cosas que no están bien formuladas ni creemos que se ajusten al precio de mercado", comentó sin dar detalles.



El actual mandatario del club azulgrana y que fue presidente de la Comisión Económica durante el mandato de Josep Maria Bartomeu también se refirió al hecho de que Messi estuviese a punto de abandonar el Barça el pasado mercado de fichajes: "Desde el punto de vista económico habría vendido a Messi en verano. Hubiese sido deseable por el dinero que hubiese recibido el club y el que se habría ahorrado".



Por otro lado, informó de que el pago que debía hacerse a la plantilla del primer equipo el próximo enero "se ha pospuesto y esto permitirá ahorrarnos a corto plazo 170 millones de euros".



En este sentido, dijo que la nueva junta directiva "puede revertir el acuerdo con los jugadores, pero que sería "una inconsciencia hacerlo". Además recalcó: "En enero no se pueden pagar las nóminas. Esto es una situación de insolvencia y de ir a los juzgados".



Tusquets sentenció que la situación económica del club es "pésima pero con esperanza" y admitió: "Cuando podamos abrir el estadio, las tiendas y el museo aportarán 220 millones de euros sin hacer nada. Más otros ingresos colaterales serán 320 millones.



Respecto a las declaraciones de ayer miércoles de Neymar sobre que se ve jugando la temporada que viene con Messi, Tusquets consideró "que no se podrá fichar a no ser que venga gratis", porque "no hay dinero para llevar a cabo su fichaje".



Además, Tusquets explicó que el coste de la logística del día de las elecciones del 24 de enero para el club "será la mitad que en 2015 a pesar de haber sedes repartidas por el territorio. Mis compañeros de Comisión y yo nos estamos apretando los cinturones".



Preguntado por el préstamo de Goldman Sachs para financiar el Espai Barça, el presidente de la Comisión Gestora respondió que éste no pone en peligro al club porque "se devolverá con los ingresos extra que generará el propio espacio".



Y advirtió de que "hay una parte de la estructura del Camp Nou que se está cayendo. En alguna puerta de entrada al estadio han caído trozos del techo", por lo que se ha tenido que habilitar una partida económica de urgencia para solventar este problema.