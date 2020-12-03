Neymar dice que va a jugar con Messi pero no especifica en qué equipo

Neymar, autor de un doblete en la victoria del Paris Saint Germain ante el Manchester United, aseguró tras el partido que lo que más quiere es "volver a jugar con Leo Messi".
El partidazo de Cope difundió este miércoles un audio de una entrevista a Neymar en la que abiertamente habla de que espera poder jugar pronto junto a Messi.
“Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.