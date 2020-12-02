Irene Lozano promete a las capitanas una liga profesional “sostenible e innovadora”

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha mantenido este miércoles una reunión con las capitanas de los equipos de la Primera División del fútbol femenino para seguir avanzando en el proyecto de profesionalización de esta competición.

La secretaria de Estado para el Deporte ha podido conocer de primera mano las preocupaciones y demandas de las jugadoras, al tiempo que ha trasmitido a todas ellas el compromiso del Gobierno por trabajar en la creación de una competición profesional femenina “sostenible, atractiva e innovadora”. El encuentro, celebrado en la sede del Consejo, se ha producido un día después de la reunión mantenida por Irene Lozano con los presidentes y directivos de los clubes de la Primera División en la que se materializó el lanzamiento del proyecto de dotar de la condición de profesional al fútbol femenino en España.

La reunión de hoy ha contado con la presencia de todas las capitanas de los clubes de Primera, algunas de forma telemática. Para la presidenta del CSD, “la profesionalización del fútbol femenino será una realidad la próxima temporada, lo que supone una enorme satisfacción, sobre todo por haber contado con el apoyo, la confianza y la ilusión de todos los clubes que han percibido que este proyecto va en serio.

Además para las jugadoras, saber que juegan en condiciones de igualdad con los hombres, más allá de las manifestaciones materiales que pueda tener, es un principio universal de justicia, y podrán trabajar con más seguridad. Va a ser un gran cambio para todas las mujeres españolas”.

Irene Lozano anunció el pasado mes de septiembre, durante el acto de entrega de los Premios Lilí Álvarez celebrado en el Instituto de la Mujer en Madrid y ante la directora de este centro, Beatriz Gimeno Reinoso, y de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera Ruiz-Herrera, la intención del Gobierno de profesionalizar la liga de fútbol femenino.