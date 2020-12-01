Zidane: "No voy a dimitir, para nada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó tras la derrota este martes en Kiev ante el Shakhtar (2-0) que vaya a dimitir de su cargo y lamentó la falta de gol de su equipo, pero elogió el nivel mostrado por sus jugadores.

"No voy a dimitir, para nada. Vamos a seguir. En la primera parte estuvimos muy bien, merecíamos meter el primer gol que hubiera cambiado mucho. Es verdad que el gol suyo nos hizo mucho daño porque estábamos jugando bien en campo rival, presionando arriba, creando ocasiones. Tiramos al poste, no quiso entrar y luego fue complicado", analizó en rueda de prensa.

El técnico francés pidió a sus futbolistas que saquen el carácter en los próximos partidos de gran dificultad para reaccionar a la crisis de resultados, ante Sevilla, Borussia Moenchengladbach y Atlético de Madrid.

"En un momento complicado hay que sacar nuestro carácter y nuestro orgullo. Es una pena lo de hoy porque no lo merecíamos y vamos a tener que ganar el último partido. Vamos a creer y estoy convencido de que vamos a luchar", señaló.

Zidane no cree que sea su peor momento en el banquillo del Real Madrid: "Hemos tenido momentos delicados y siempre los vamos a tener. Es verdad que es una mala racha a nivel de resultados, pero hay que seguir. Era una final hoy, la preparamos muy bien, hicimos una gran primera parte, no marcamos, pero sabemos que falta un partido que tenemos que ganar para pasar la ronda. Momentos delicados siempre habrá en este club".

Zidane se ve con "fuerza" para dar la vuelta a la situación y aseguró que lo va a dar "todo" para conseguirlo, salvando a sus futbolistas de la crítica. "Creo en los jugadores", aseguró.

"En Liga no merecimos ganar el otro día (ante el Alavés) porque no hicimos un buen partido, pero hoy sí lo hicimos", subrayó.

"Hay que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido. Se juntan muchas cosas, pero hoy hemos presionado arriba recuperando muchos balones, hemos creado ocasiones de gol y no es una cuestión de juego porque los jugadores lo están haciendo bien. La única cosa es que nos cuesta meter gol y hacer el primero nos haría los partidos más fáciles", insistió.