El CSD trata con los clubes femeninos el proceso de profesionalización

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha presidido hoy una reunión de trabajo con presidentes y directivos de todos los clubes que integran la Primera División del fútbol femenino (Liga Iberdrola) en la que se ha materializado el lanzamiento del proyecto de profesionalización del fútbol femenino en España.

"La profesionalización del fútbol femenino será una realidad la próxima temporada, lo que supone una enorme satisfacción, sobre todo por haber contado con el apoyo, la confianza y la ilusión de todos los clubes que han percibido que este proyecto va en serio”, ha asegurado Lozano.

El encuentro, que ha contado con la asistencia presencial de una veintena de directivos de clubes de la liga femenina – el resto ha seguido la reunión de forma telématica -, se ha celebrado en un clima de cordialidad y dentro de un afán positivo y constructivo, con una dosis de confianza muy alta entre todos los participantes. "La idea de mantener esta reunión con los clubes era pulsar su interés, su compromiso y su ilusión, algo que han demostrado de manera absoluta", ha reconocido la presidenta del CSD, quien además, ha querido dejar claro que "aún quedan muchos pasos y muchas dificultades en el camino".

A pesar de ello, Lozano se ha mostrado convencida que "esas crisis, con buena voluntad, creatividad, confianza y espíritu constructivo se van a superar". El CSD ha constituido ya un grupo de trabajo en el que se avanza a contrarreloj para poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una competición profesional femenina sostenible, tanto económica como deportivamente, e innovadora. Mañana miércoles, Irene Lozano explicará a las capitanas de los equipos el proyecto de la futura competición profesional femenina.

"Hoy es el día en que se lanza el proyecto de profesionalizar el fútbol femenino. Ha costado, pero las mujeres sabemos que todo lo que hemos conseguido a lo largo de la historia cuesta mucho. Estamos preparadas para las batallas que sea necesario librar y lo bueno de 2020 es que toda la sociedad está detrás", ha manifestado la secretaria de Estado.

Según Lozano, “para las jugadoras saber que juegan en condiciones de igualdad con los hombres, más allá de las manifestaciones materiales que pueda tener, es un principio universal de justicia, y podrán trabajar con más seguridad. Va a ser un gran cambio para todas las mujeres españolas". En palabras de la secretaria de Estado, el proyecto de profesionalizar el fútbol femenino impulsado por el CSD “es de las jugadoras, por su igualdad y sus derechos, pero también es de todas las españolas”.

“Esto se ha convertido en una causa social porque somos conscientes que cuando un grupo de mujeres avanza todas avanzamos. Ese aliento de todas las mujeres españoles también lo sienten las jugadoras", ha añadido. Irene Lozano anunció el pasado mes de septiembre, durante el acto de entrega de los Premios Lilí Álvarez celebrado en el Instituto de la Mujer en Madrid y ante la directora de este centro, Beatriz Gimeno Reinoso, y de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera Ruiz-Herrera, la intención del Gobierno de profesionalizar la liga de fútbol femenino.