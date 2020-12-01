Peligra la Supercopa de España en Arabia Saudí

Según informó anoche la Cadena COPE, la RFEF está estudiando seriamente la posibilidad de cancelar la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudi y que el torneo dependiente del órgano federativo se dispute en nuestro país.

El motivo que podría llevar a adoptar esta decisión, que de momento, según ha podido saber IUSPORT, no está totalmente cerrada, radica en el hecho de que, si se disputase en Jeddah como en la primera edición, tendría que hacerse a puerta cerrada. Las autoridades saudís prohíben actualmente la entrada de público en los estadios.

Es por eso que la RFEF está estudiando seriamente esta opción de que sea España la sede de esta segunda edición de la Supercopa, manteniendo las fechas que de calendario que están aprobadas en la reunión que mantuvieron tanto el CSD, RFEF y Liga días antes de la celebración del sorteo de liga para la presente temporada 2020-2021.

De tal forma que las semifinales están previsto disputarse el miércoles 13 y jueves 14 de enero, quedando la final para el domingo 17. Un torneo que en esta segunda edición tienen que disputar el Real Madrid y Barcelona en su condición de campeón y subcampeón de liga junto a los dos finalistas de la Copa del Rey, Athletic y Real Sociedad. Final que está todavía por disputarse.

Si percibirá los más de siete millones de los derechos audiovisuales

Veremos que decisión adopta de manera definitiva la RFEF porque conviene recordar que este año es la segunda de las tres ediciones que están firmadas para la disputa del torneo en Arabia Saudí. Un acuerdo que además le reporta al estamento federativo un total de 120 millones de euros, a razón de 30 millones de euros por temporada. Acuerdo que además está recogido en la memoria de las cuentas que acaban de aprobar en la RFEF del año 2019 y el presupuesto para el 2021.

Su no celebración finalmente en el país árabe supondría una merma importante económicamente para las arcas federativas. De suceder así, lo que no se vería nunca afectado sería el montante económico de los derechos audiovisuales del torneo.

Cantidad que este año, conforme está recogido en la misma memoria federativa, supone un ingreso de 7.029.861,91 euros para la presente edición. La primera ya reportó 6.893.688 y quedarán todavía 7.233.861 previstos por la Supercopa del año 2022.