Una futbolista se niega a homenajear a Maradona y explica el motivo

Una jugadora del Viajes InterRías, equipo pontevedrés de la segunda categoría del fútbol nacional, dio la espalda a sus compañeras de equipo y a las rivales del Deportivo Abanca en el minuto de silencio que se guardó por el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona antes del amistoso que les enfrentó en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

"Lo volvería a hacer una y mil veces más", ha publicado la deportista en su cuenta en las redes sociales, en las que se ha convertido en tendencia por su gesto.

Paula Dapena, que tiene 24 años, se negó a respetar el homenaje a Maradona y, en señal de protesta, se sentó en el campo, de espaldas al resto, mientras los dos equipos formaban en campo principal de las instalaciones de entrenamiento del Deportivo de La Coruña para recordar al astro argentino.

El equipo gallego guardó ese minuto de silencio por Maradona en Abegondo y también en el Estadio de Riazor antes del partido de Segunda B con el Racing de Ferrol.

La joven explicó en la web 'Pontevedra Viva' sus motivos para rechazar el minuto de silencio: considera que Maradona era un "violador, pedófilo, putero y maltratador".

La jugadora discrepó de que se guardara un minuto de silencio por Maradona y no por las víctimas de la violencia de género, cuyo día internacional se celebró el pasado miércoles.

Dapena destacó las virtudes futbolísticas de Maradona, pero dijo que al exfutbolista no se le pueden perdonar "todas las barbaridades que cometió fuera del campo".

Después del minuto de silencio, su equipo recibió una goleada del Deportivo Abanca (10-0), que es el colista de la Primera Iberdrola con ocho derrotas en otros tantos partidos.