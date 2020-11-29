La dedicatoria de Messi a Maradona puede costarle 3.000 euros al Barça

Uno de los grandes momentos de la goleada del Fútbol Club Barcelona se producía con el último gol de la tarde marcado por Leo Messi y que el astro Argentino quiso dedicárselo a Maradona levantándose una camiseta del Fútbol Club Barcelona exhibiendo una de Newells Old Boys.



Una reacción que ha motivado que Mateu Lahoz haya mostrado la tarjeta amarilla al diez azulgrana. Lo hace conforme al artículo 91 del Código Disciplinario de la RFEF relativo a las celebraciones. El texto dice lo siguiente: “El futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación”.



Si conviene explicar que esta disposición, que es considerada como grave, no es exclusiva de la liga española. El castigo responde a una disposición de la FIFA que prohíbe este tipo de actuaciones en cualquier competición oficial del mundo.



Al margen de la amonestación que suma para el ciclo de cinco tarjetas de Leo Messi, el mayor castigo por este gran gesto cariñoso del azulgrana viene por el aspecto económico. Porque el club azulgrana tiene que abonar 3000 euros de multa.



Porque estas sanciones es siempre el club quien debe abonarla a la RFEF. Si conviene saber que no es inmediato este abono por parte del club azulgrana. Está dentro de la bolsa que todos los clubes tienen abiertos con la propia Federación Española de Fútbol y es a final de temporada cuando se fijan las cantidades que los clubes deben pagar al estamento federativo y que está también debe abonar a los clubes.



La pena es que este gran gesto suponga una castigo disciplinario para Leo Messi y económico para el Fútbol Club Barcelona.