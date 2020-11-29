El juez decreta el registro del consultorio del médico de Maradona

La Justicia ordenó este domingo el registro de la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona, en el marco de la causa que investiga las causas de la muerte del exfutbolista, confirmaron a Efe fuentes judiciales.



Los allanamientos (registros) se realizaron en el consultorio de Luque en la capital argentina y en su domicilio particular, en la periferia sur de Buenos Aires.



Fuentes de la Fiscalía de la localidad bonaerense de San Isidro, a cargo de la investigación, confirmaron a Efe que los registros se realizaron para recabar material de prueba de interés para la causa, como el historial médico de Maradona.



Indicaron que en el procedimiento se le notificaron sus derechos a Luque, si bien "no está formalmente imputado" en la causa, un paso que podría darse si el médico es citado a prestar declaración indagatoria y la Fiscalía decide entonces avanzar con una imputación.



Los allanamientos fueron ordenados luego de que este sábado la Fiscalía tomara declaración a "familiares directos" del exfutbolista.



Maradona, de 60 años, que había estado ingresado a inicios de este mes en dos centros de salud por anemia, deshidratación y un hematoma subdural por el que finalmente fue operado, murió el pasado miércoles de un paro cardíaco en una casa de las afueras de Buenos Aires.



El exfutbolista había recibido el alta médica de la clínica Olivos en la que fue operado el 11 de noviembre y desde entonces hasta su muerte residía en un casa en una urbanización privada.



Representantes legales de la familia de "el Diez" y del propio Maradona indicaron a Efe que en la causa abierta por "averiguación de causales de muerte" se investiga qué tipo de atención médica recibió el exfutbolista desde la operación hasta su deceso, pero en particular desde que recibió el alta médica y cuál era el cóctel de drogas que debían suministrarle.



Los abogados de la familia también quieren que se investigue qué sucedió el 19 de noviembre cuando, según dos testimonios con los que cuentan los letrados, Luque visitó a Maradona en su casa y ambos discutieron.



Desde entonces, según estos dos testimonios, presuntamente el médico no habría retornado más al lugar para brindarle atención médica de forma personal, lo que podría configurar eventualmente un "abandono de persona", según los letrados de la familia.