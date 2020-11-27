La justicia investiga una posible negligencia en la muerte de Maradona

La justicia argentina investiga este viernes si hubo negligencia en torno a la muerte del ícono mundial Diego Maradona: los fiscales buscan determinar si recibió los cuidados necesarios y cuáles fueron las circunstancias de sus últimas horas.

'Ya hay irregularidades', dijo a la AFP un allegado a la familia. Pocas horas después de su muerte su abogado Matías Morla, abogado y amigo de Maradona, denunció el jueves 'que la ambulancia se demoró más de media hora en llegar a la casa donde se encontraba el 10'. Es por eso, que advirtió que irá 'hasta las últimas consecuencias'.

Pero ni él ni algún familiar se presentó hasta el momento como querellante en la causa, aclaró a la AFP una fuente judicial. 'La causa se inició porque es una persona que falleció en el domicilio y nadie le firmó el certificado de defunción. No quiere decir que haya sospechas de irregularidades, eso es lo que se investiga', precisó la fuente que pidió el anonimato.

El campeón mundial en México-1986 murió el miércoles a los 60 años por un 'edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca crónica'. Estaba la casa en un barrio cerrado en la localidad de Tigre (30 km al norte de Buenos Aires), adonde residía desde el 11 de noviembre, tras recibir el alta de la clínica en la que seis días antes había sido operado de un hematoma en la cabeza.

La causa abierta por la Fiscalía General de San Isidro está caratulada 'Maradona, Diego. Averiguación de la causa de muerte''.

'Hay que ver si cumplían con lo que hay que hacer o se relajaron. La enfermera (ndlr: de turno cuando se determinó que el ídolo estaba muerto) declaró una cosa cuando apareció el fiscal el día de la muerte de Diego, después amplió su declaración y, al final, salió a decir que por televisión que lo que dijo la obligaron a decirlo, así que hay alguna contradicción en su declaración', advirtió a la AFP el allegado a la familia que pidió anonimato.

La fiscalía espera los resultados de las pericias toxicológicas sobre el cuerpo de Maradona. En el marco de la investigación en la que trabajan tres fiscales, se requirieron las historias clínicas de Maradona y los registros de las cámaras del barrio donde vivió sus últimos días.

Los testigos ya comenzaron a desfilar frente a los fiscales a cargo de la causa penal. Un enfermero encargado de cuidar a Maradona habría sido el último en verlo con vida el miércoles. 'Se pudo establecer que habría sido la última persona en verlo con vida aproximadamente a las 6:30 de la mañana, al momento de efectuarse el cambio de guardia', indicó un comunicado de la fiscalía.

En su testimonio dado el jueves, el enfermero 'refirió haberlo encontrado (a Maradona) descansando en su cama, asegurando que estaba durmiendo y respirando normalmente'. Hasta esta declaración, se pensaba que la última persona que lo había visto con vida era su sobrino Johnny Herrera, a las 23:30 del martes, según su testimonio. Es decir muchas horas antes de su fallecimiento. Su abogado se declaró indignado y denunció esta 'criminal idiotez'.