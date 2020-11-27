El Barça pacta el finiquito con los ayudantes de Setién pero sigue en pleito con éste

El cuerpo técnico del exentrenador del Barcelona Quique Setién ha llegado este viernes a un acuerdo con el club para rescindir su relación contractual más de tres meses después de ser destituidos de sus cargos.



Así lo informó Eder Sarabia, segundo entrenador de Setién en el Barça, en sus cuentas de redes sociales: "Después de más de tres meses, por fin, hoy, Fran (Soto, el preparador físico), Jon (Pascua, entrenador de porteros) y yo hemos podido resolver la situación contractual que, incomprensiblemente, aún nos vinculaba al FC Barcelona".



Setién y su cuerpo técnico fueron destituidos de sus cargos en el Barça el 16 de agosto de este año después de la derrota por 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El expresidente Josep Maria Bartomeu fichó entonces a Ronald Koeman como entrenador.



"No era el acuerdo que nos correspondía, pero es lo que hemos aceptado para terminar con la degradación que veníamos sufriendo y pensando en el futuro", añade Sarabia en el texto que ha subido a sus cuentas de redes sociales a modo de despedida del Barça.



"Es evidente que el club atraviesa una situación preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo. Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", señala el exsegundo entrenador del primer equipo azulgrana.



Eder Sarabia dijo despedirse "con un gran sentimiento de tristeza, pero con la clara esperanza de que las cosas puedan cambiar y el FC Barcelona vuelva a ser ese club y ese equipo que durante muchos años nos hizo disfrutar del fútbol como ninguno".