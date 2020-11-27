Denuncian al Presidente argentino tras el velorio masivo de Maradona

El velorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada del Gobierno argentino está en la lupa de la Justicia tras los incidentes en la Avenida 9 de Julio y los desmanes con daños producidos en el interior de la histórica casona.

El presidente Alberto Fernández acaba de ser denunciado por la organización del evento que, por haberse violado según los denunciantes, las "normas sanitarias" de la cuarentena y además, por haber incurrido en presunto "abuso de autoridad", según publica el diario Perfil.com.

La denuncia radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, fue presentada por el abogado Yamil Santoro y el politólogo Antonio Fratamico, ambos dirigentes de la coalición Republicanos Unidos, espacio liberal que encabezan Ricardo López Murphy y Darío Lopérfido.

"El 25 de noviembre de 2020, el denunciado ofreció las instalaciones de la Casa Rosada a la familia de Diego Armando Maradona, para que se realizara en dicho edificio público, el velatorio del fallecido futbolista. La actual situación sanitaria que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires ha obligado a las autoridades nacionales a establecer el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) situación que exige, fundamentalmente, una determinada distancia física entre los individuos y la utilización de barbijos", se expresa en la presentación judicial.

"La realización de un velatorio de concurrencia masiva en la Casa Rosada, Plaza de Mayo y sus inmediaciones resultaba, ya antes de la convocatoria, una actividad incompatible con el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). Esta previsión resulta inexcusable para cualquier persona que conozca la cultura argentina, su relación con el fútbol, las barras bravas y demás elementos marginales que rodean eventos populares de estas características. Y más aún para quienes tienen responsabilidades de gobierno. Como era de esperar, la convocatoria en cuestión ha significado una vulneración masiva del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio", se continúa diciendo en el escrito.

El letrado Santoro sostiene que el velorio en Casa Rosada "ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional) al conferir a la familia del destacado futbolista un trato diferente, en materia de velatorios, que el que recibe –normas sanitarias mediante- cualquier otra familia argentina que sufre el fallecimiento de un ser querido".