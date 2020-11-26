Tebas propone abrir algunos estadios para 3.000 espectadores

El fútbol europeo quiere que poco a poco regrese la normalidad a través de la reapertura de los estadios. Primero fue la UEFA, que ofreció a los clubes abrir su estadio en un 30% de su aforo siempre que tuvieran el visto bueno de las autoridades sanitarias de su país. Posteriormente ha sido el Gobierno británico, quien este lunes anunciaba que a partir del próximo miércoles 2 de diciembre, la Premier League reabrirá parcialmente sus estadios.

LaLiga quiere ser la siguiente en volver a ver aficionados en las gradas. Así lo ha expuesto su presidente, Javier Tebas, en el foro World Football Summit Live, que se celebra esta semana de manera virtual debido a la pandemia. En una ponencia junto al periodista de Sky Sports David Garrido, Tebas ha defendido que en algunas comunidades autónomas "como las Islas Canarias, Baleares o incluso Madrid" se podría plantear reabrir los estadios con un aforo de 3.000 espectadores.

Sin embargo, ha reconocido que "es un tema complicado". Lo que es seguro es que la reapertura total de los estadios no se podrá ver "con suerte hasta la temporada que viene", ha pronosticado el dirigente.

El pasado lunes, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, reconocía en los micrófonos de la Cadena SER que el hecho de que estén apareciendo varias vacunas contra la COVID-19 estaba dando "esperanza" de que "antes de que acabe la temporada empezaremos a tener gente en los estadios". Tebas ha recordado en el foro que "el Gobierno quiere que sea a toda España a la vez, pero tenemos que hablar para que no sea así, porque es imposible". El presidente de LaLiga ha reiterado el daño económico que supone para los clubes el disputar cada jornada sin afición en las gradas y por ello opta porque los clubes de las regiones que estén descendiendo la tasa de positividad puedan empezar a reabrir sus estadios.

Sin embargo, el CSD ha reiterado en varias ocasiones que la idea es que se puedan abrir todos los estadios a la vez, pues consideran que sería injusto que unos clubes puedan jugar con público y otros sin, como ha sucedido en el comienzo de temporada en el fútbol no profesional.