Piqué se plantea evitar el quirófano tras reunirse con el doctor Cugat

El central barcelonista Gerard Piqué se ha reunido este miércoles con el cirujano Ramón Cugat y escuchó la opinión de éste antes de tomar una decisión sobre la rodilla derecha, de la que se lesionó el pasado fin de semana en el partido ante el Atlético de Madrid.

Piqué tuvo un encuentro con Cugat, uno de los traumatólogos mundiales de referencia, en el que el cirujano le ofreció las diferentes opciones existentes en el tratamiento de la rodilla, desde un tratamiento conservador hasta una intervención quirúrgica.

La decisión es ahora de Piqué, de 33 años, después de que tras unas pruebas que se sometió hace un par de días se determinó la existencia de un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno de la rodilla y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior.

Si Piqué opta por seguir un tratamiento conservador, en el caso de que el mismo surja el efecto deseado, el central podría estar unos cinco meses de baja, que podrían ampliarse a ocho en el caso de una intervención quirúrgica, aunque en este último caso se garantizaría una total recuperación. La decisión es de Piqué, quien tiene que valorar el tiempo que puede estar de baja, teniendo en cuenta su edad y el estado de la rodilla.