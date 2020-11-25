Lunes, 06 de Abril de 2026

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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Klopp cuestiona los límites de los aficionados en los estadios

EFE / IUSPORT Miércoles, 25 de Noviembre de 2020

La Premier League planeaba la vuelta de los aficionados para el pasado 1 de octubre, pero el repunte de casos en el Reino Unido obligó a parar este proyecto, que se reanudará cuando termine el actual confinamiento en el país.

Jürgen Klopp ha cuestionado la decisión del Gobierno británico de poner un límite de hasta 4.000 aficionados en los estadios, al margen de la capacidad de los mismos.

En la previa del duelo de Liga de Campeones ante el Atalanta, el entrenador alemán puso en duda las nuevas medidas que entrarán en vig

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