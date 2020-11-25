La LNFS requiere a RTVE para que se abstenga de emitir partidos de fútbol sala

La LNFS, como cesionaria de la explotación de los derechos de los clubes de Primera División, y a su vez cedidos a LaLiga, ha remitido a RTVE un requerimiento para que se abstenga de llevar a cabo la emisión de los encuentros de dicha categoría, acompañado de un documento firmado expresamente por cada club de la LNFS, en el que comunican su oposición a dichas retransmisiones.

Parecía innecesario tener que informar a RTVE que la RFEF, tras el supuesto contrato alcanzado entre ambos, carece de legitimidad para arrogarse la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes participantes en Primera División.

Cabe recordar que, tanto la Ley, como los tribunales y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia), tienen resuelto de manera pacífica que los derechos son de los clubes en exclusiva. Así lo establece nuestro Ordenamiento Jurídico; artículo 2.1 y 2.4 del Real decreto-Ley 5/2015 de 30 de abril, y lo han confirmado nuestros Tribunales de Justicia (entre otras SAP Madrid 70/2016 de 22 de febrero, Rec. 195\2015), así como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (Resolución de 18 de julio de 2018 del Expediente S/DC/0606/17, Real Federación Española de Fútbol).

Como ya se notificó previamente a RTVE, LaLiga y la LNFS suscribieron en fecha de 5 de septiembre de 2018 un contrato de cesión de derechos audiovisuales, en virtud del cual, la LNFS, con el visto bueno y consentimiento de todos los clubes que a dicha fecha la conformaban, cedió a LaLiga la titularidad de todos los derechos de explotación audiovisual de la totalidad de los partidos de los clubes de Primera División, la Copa de España y la Supercopa desde la temporada 18/19 hasta la 22/23, ambas incluidas; contrato que se encuentra actualmente en vigor y que en las últimas temporadas deportivas ha sido objeto de legítima explotación por parte de LaLiga sin ningún tipo de objeción e impedimento.

Debido a la flagrante vulneración de dicho contrato suscrito con LaLiga y de los derechos de los clubes por parte de la RFEF, quien los conoce de manera fehaciente, y en una acción impropia de RTVE, que no se corresponde con los principios de rigor y transparencia que deben regir un organismo público, tras emitir sin legitimidad alguna, el pasado 21 de noviembre de 2020 en su canal Teledeporte, el partido correspondiente a la 11ª jornada de Primera División, entre Ribera Navarra y Real Betis Futsal, se ha enviado un requerimiento a RTVE para que se abstenga de emitir, en cualquiera de sus plataformas, encuentro alguno de Primera División o se iniciarán acciones judiciales de inmediato por los perjuicios causados.