La RFEF prescinde de Jorge Vaquero, un jurista de primer nivel

La RFEF ha decidido prescindir de los servicios de otro de sus mejores juristas especializados en Derecho del Deporte.

Tras la salida del prestigioso jurista Kepa Larumbe en junio de 2018, entonces jefe de la asesoría jurídica, la Federación prescinde ahora de otro de sus mejores juristas, Jorge Vaquero, que también desempeñó unos años la jefatura del gabinete de la Secretaría General.

La RFEF ha perdido pues, voluntariamente, en los últimos dos años, a dos de sus juristas más destacados de su departamento legal, que se suman a las salidas de Ana Muñoz y José Luis Triviño, ambos juristas también de enorme prestigio, que estuvieron vinculados al área de ética de la Federación, o la de Francisco Rubio y José Mateo, expresidentes de Competición y Apelación, respectivamente.

Vaquero ha estado vinculado a la RFEF desde junio de 2007 como abogado miembro de la Asesoría Jurídica, con un paréntesis entre 2016 y 2018 en que ejerció como director del Gabinete de la Secretaría General.

Es Máster en Derecho deportivo por la Universidad de Lleida, además de tener titulaciones a nivel tanto nacional (Curso de Alta Dirección Deportiva-COE) como internacional (Certificate on Football Management por la Universidad de Lausana en colaboración con UEFA) y Diplomando en Derecho del Fútbol por la FIFA.

Respecto a los puestos desempeñados, además de los ya expresados, ha sido miembro de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje del CSD desde el año 2008 hasta el año 2013 y miembro de la Comisión Mixta de Transformación de Clubes en SADs desde 2011 hasta 2020.

Durante sus años en la Federación, también fue Asesor Jurídico de la Comisión Antidopaje RFEF, Asesor Jurídico del Comité Nacional de Fútbol Sala, Secretario del Comité de Primera Instancia de la “Licencia UEFA” durante 9 años, Secretario del Comité Jurisdiccional de la RFEF y Asesor Jurídico del Comité de Entrenadores de la RFEF, entre otros.