El Programa Élite de ayudas al fútbol femenino, limitado a los clubes con acuerdo con la RFEF

El pasado 10 de noviembre la RFEF hacía oficial en una circular la puesta en marcha por segunda temporada del Programa Elite del fútbol femenino. Se trata de un programa de ayuda económica desde el estamento federativo a los clubes femeninos de Primera y Segunda división y que vuelve a repetirse después de la puesta en marcha en la 2019-2020.

Un programa que, como queda recogido en la misma circular, pretende "contribuir financieramente a aquellos clubes que deseen voluntariamente formar parte del programa y los clubes contribuirán con la Federación a conseguir los objetivos deportivos mediante la puesta en común de activos y capacidades propias que permitan conseguir los máximos recursos posibles para la mejora del futbol femenino de élite de nuestro país".

Sin embargo, tal y como está regulado el mismo, limita actualmente a los clubes el poder acceder al mismo. En concreto sólo han podido acceder los equipos de la Primera división que actualmente mantienen un acuerdo con la RFEF y que están fuera de la Asociación de clubes femeninos.

Es decir, se trata del Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol y Santa Teresa. El resto de clubes de la máxima categoría del fútbol femenino no han podido optar a este programa cuyo plazo para la solicitud de las ayudas concluyó el pasado 16 de noviembre.

Porque una de las aportaciones que los clubes deben realizar a la RFEF para recibir estas ayudas son los derechos audiovisuales. Así queda recogido en el punto 4 de la citada circular donde dice textualmente:

"Cesión en exclusiva o en simulcast (a definir por el club) en el marco de la gestión conjunta de activos y para la comercialización conjunta con los otros clubes integrantes del programa, de los derechos audiovisuales que le sean propios y de los que tenga la titularidad de los equipos del club que participen en la Primera y/o en la Segunda División Oficial de la RFEF. En todo caso, la cesión al programa de los derechos audiovisuales a los que se refiere el párrafo anterior, permitirá que el club mantenga la capacidad de ofrecer todos los encuentros que se disputen en su domicilio y como local, por medio o mediante una cadena de televisión cuyo canal o canales de TV sean de la titularidad del propio Club, sin que pueda cederlos a un tercero bajo ninguna forma jurídica, ya sea de manera gratuita o a cambio de un precio".

Es decir, para poder recibir la ayuda el club debe ceder sus derechos a la RFEF, pudiendo eso sí, ofrecer los partidos que dispute en casa si cuenta con un canal de televisión propio.

Esto supone que ninguno de los trece equipos de la Primera división que forman parte de la Asociación ha podido acceder a este programa dado que sus derechos están cedidos desde la temporada pasada y hasta la finalización de la temporada 2021-2022 a Mediapro, a cambio de una cantidad superior a los 3 millones de euros por temporada.

Luego sólo los otros cinco clubes pueden beneficiarse de esta ayuda, en caso de haberla solicitado. Además en el caso del Barcelona y Real Madrid, con canales propios de televisión, tienen la posibilidad de ofrecer los partidos de casa al margen del acuerdo audiovisual que la RFEF ha logrado esta temporada por los derechos de estos cinco equipos con RTVE para la emisión de sus partidos en Teledeporte.

Importe de las ayudas del Programa Elite

Y luego está el apartado de las ayudas. En caso de que algún club de la Asociación hubiera decidido, como ya hizo Madrid Club de Fútbol la temporada pasada, romper y salir de manera unilateral del acuerdo global; las ayudas que se perciben son distintas a las que recibió el equipo madrileño la temporada pasada. Incluso en el caso de que se lograra un acuerdo hipotético entre la Asociación y la RFEF para explotar conjuntamente estos derechos.

Tal y como recoge la misma circular, para los clubes de la División “Primera Iberdrola” la ayuda "es de 500.000€ por temporada deportiva, para los que se pueden adherir por primera vez al programa, 333.333€ para los que se adhieren el segundo año pudiéndolo haber hecho en el primero y 166.666€ para los que se adhieran el tercer año pudiéndolo haber hecho en el primero".

Bajo este escenario sólo el Santa Teresa, recién ascendido a Primera y dentro de los cinco clubes vinculados a la RFEF, puede recibir el montante global de los 500.000 euros. En idéntica situación están el resto que ya lo solicitaron la temporada pasada. Pero en caso de lograr un hipotético acuerdo entre la Asociación y la RFEF de los derechos audiovisuales, algo difícil dada la situación actual entre ambas partes, sólo podrían percibir los 333.333 euros que tiene estipulada la circular federativa. Algo que además implica modificar la circular actual al haber concluido el plazo.

Para los clubes de la División “Reto Iberdrola” la ayuda es de 100.000€ por temporada deportiva para los que se pueden adherir por primera vez al programa. Es decir para los clubes recién ascendidos y que no formen parte de la Asociación. Se reduce a 66.666€ para los que se adhieren el segundo año pudiéndolo haber hecho en el primero y 33.333€ para los que se adhieran el tercer año pudiéndolo haber hecho en los dos anteriores.