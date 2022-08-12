Putellas y Endler, entre las primeras nominadas al Balón de Oro

La española Alexia Putellas (Barcelona) y la chilena Christiane Endler (Lyon) figuran en una primera tanda de 20 nominadas al Balón de Oro femenino, que entregará la revista France Football el próximo 17 de octubre.

En esta primera entrega, está también la sueca Fridolina Rolfö (Barcelona). France Football irá comunicando el resto de las pretendientes al prestigioso premio en otras dos tandas de cinco durante la próxima hora.

Putellas fue la vencedora de la edición de 2021.