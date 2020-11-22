Los precandidatos al Barça difunden sus proyectos en Twitter

Los precandidatos a las elecciones del FC Barcelona están volcando la difusión de sus proyectos para dirigir el club en Twitter, la red social en la que acumulan más seguidores entre todos (407.917), seguida de Facebook con 257.145, Instagram con 52.795 y Youtube con tan solo 680.



Joan Laporta, quien aún no ha hecho oficial su precandidatura aunque fuentes cercanas al expresidente dan por hecho que se presentará, es quien suma más seguidores en cada una de las cuatro redes sociales analizadas sumando un total de 461.463 seguidores.



Le siguen Víctor Font, con 112.921; Toni Freixa, con 63.799; Agustí Benedito, con 59.793; Xavi Vilajoana, con 7.405; Jordi Farré, con 7.205 y Lluís Fernández Alà, con 3.198.



Dos otros posibles precandidatos a las elecciones a la presidencia del Barça son Emili Rousaud y Juan Rosell. El primero cuenta con 775 seguidores y el segundo no tiene ninguna cuenta visible.



Así, excepto Rosell, todos tienen cuenta en Facebook, Instagram y Twitter, mientras que tan solo cuatro -Víctor Font, Agustí Benedito, Toni Freixa y Lluís Fernández Alà- han creado un canal en Youtube. De todas maneras, el uso que hacen de esta red social es mínimo y entre los cuatro precandidatos no suman ni 700 suscriptores.



Facebook (103 millones de seguidores), Instagram (81), Twitter (57) y Youtube (8) son las redes sociales en las que el FC Barcelona acumula más seguidores.



A continuación se desgrana la cifra de seguidores de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona en las redes sociales:



JOAN LAPORTA



- Twitter: la cuenta @joanlaportafcb tiene 219.000 seguidores.



- Facebook: la página de Joan Laporta tiene 209.863 me gustas.



- Instagram: la cuenta @jlaportaoficial tiene 32.600 seguidores.



- Youtube: no tiene canal



- Total de seguidores: 461.463.



VÍCTOR FONT



- Twitter: 91.000 seguidores entre la cuenta @victor_font (73.100 seguidores) y la de la precandidatura @sialfutur (17.900 seguidores).



- Facebook: 9.957 seguidores entre la página de la precandidatura (841) y el perfil personal (9.116).



- Instagram: 11.344 seguidores entre la cuenta personal @victor_font (9.146) y la de la precandidatura @sialfutur (2.198).



- Youtube: el canal de 'Sí al Futur' tiene 620 suscriptores y fue creado en mayo de 2015.



- Total de seguidores: 112.921.



TONI FREIXA



- Twitter: la cuenta @tonifreixa tiene 53.300 seguidores.



- Facebook: 8.099 seguidores entre la página de Toni Freixa (5.100) y el perfil personal (2.999 amigos).



- Instagram: la cuenta @tonifreixafcb tiene 2.387 seguidores.



- Youtube: el canal 'Toni Freixa FCB' suma 13 suscriptores.



- Total de seguidores: 63.799.



AGUSTÍ BENEDITO



- Twitter: la cuenta @agustibendito tiene 32.800 seguidores.



- Facebook: 26.344 seguidores entre la página oficial (24.279) y el perfil personal (2.065).



- Instagram: la cuenta @agusti.benedito suma 602 seguidores.



- Youtube: el canal 'Agustí Benedito' tiene 47 suscriptores.



-Total de seguidores: 59.793



XAVI VILAJOANA



- Twitter: la cuenta @XaviVilajoana tiene 2.573 seguidores.



- Facebook: la página 'Candidatura Xavi Vilajoana' tiene 467 me gustas.



- Instagram: 4.365 seguidores entre el perfil personal @xavivilajoana (4.210) y el de la @candidaturaxv (155).



- Youtube: no tiene canal



- Total de seguidores: 7.405



JORDI FARRÉ



- Twitter: 6.578 seguidores entre la cuenta @jordifarrefcb (6.370) y la de la precandidatura @FCBnouimpuls (208).



- Facebook: 1.978 seguidores.



- Instagram: 627 seguidores entre el perfil personal @jordi.farre (567) y el de la precandidatura @nouimpulsfcb (60)



- Youtube: no tiene canal



- Total de seguidores: 7.205



LLUÍS FERNÁNDEZ ALÀ



- Twitter: 2.140 seguidores entre su cuenta personal @lluisfdezala (1.604) y la de su candidatura @passioseny (536).



- Facebook: 437 seguidores entre la página de la precandidatura 'Passió, Seny Planter' (159) y el perfil personal de Lluís Fernández Alà (278).



-Instagram: 621 seguidores entre la cuenta personal @lluisfernandezala (529) y la de la precandidatura (92).



- Youtube: no tiene canal.



- Total de seguidores: 3.198



EMILI ROUSAUD



- Twitter: @EmiliRousaud tiene 526 seguidores.



- Facebook: el perfil personal de Emili Rousaud no muestra públicamente el número de amigos ni seguidores.



-Instagram: la cuenta @emili_rousaud tiene 249 seguidores.



-Youtube: no tiene canal



-Total de seguidores: 775



JOAN ROSELL



No tiene ninguna cuenta visible con su nombre en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube



¿Para completar el análisis los 'me gustas' de las páginas de Facebook y los amigos de los perfiles personales de esta red social se han contado como seguidores en la suma total.