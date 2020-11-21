La LNFS anuncia acciones legales ante el acuerdo RFEF-RTVE sobre el fútbol sala

La LNFS ha respondido este sábado al acuerdo hecho público anoche entre la RFEF y RTVE donde anunciaban el acuerdo para la emisión de los partidos de la Liga, play off por el título, Copa y Supercopa de España. Conviene recordar que ahora mismo son cinco los clubes que han abandonado la LNFS para sumarse a la RFEF.

Se trata de Navarra, Inter Movistar, Burela, Jaen y Peñíscola. El resto continúan perteneciendo a la Asociación que reúne a la gran mayoría de clubes del fútbol profesional. En dicho comunicado la LNFS recuerda la situación contractual actual y se reserva acciones judiciales si TVE decidiera emitir el encuentro previsto para este sábado entre Navarra y Betis. Textualmente dice lo siguiente:

"En relación al anuncio por parte de la RFEF del supuesto contrato alcanzado con Televisión Española para la emisión de los partidos de la Primera División de Fútbol Sala, así como las competiciones de Supercopa y Copa de España, la Liga Nacional de Fútbol Sala quiere comunicar que:



LaLiga y la LNFS suscribieron en fecha de 5 de septiembre de 2018 un contrato de cesión de derechos audiovisuales, en virtud del cual, la LNFS, con el visto bueno y consentimiento de todos los clubes que a dicha fecha la conformaban, cedió a LaLiga la titularidad de todos los derechos de explotación audiovisual de la totalidad de los partidos de los clubes de Primera División, la Copa de España y la Supercopa desde la temporada 18/19 a la 2 2/23, ambas incluidas; contrato que se encuentra actualmente en vigor y que en las últimas temporadas deportivas ha sido objeto de legítima explotación por parte de LaLiga sin ningún tipo de objeción e impedimento.



Los clubes de la LNFS mantuvieron una reunión en la tarde del viernes para analizar esta situación, dejando claro que no aceptan la vulneración flagrante de sus derechos y contratos por parte de la RFEF, quien los conoce de manera fehaciente, y acordaron que en caso de que se produzca en Televisión Española la emisión no permitida de cualquier contenido audiovisual de la Primera División, la Supercopa o la Copa de España, la Liga Nacional de Fútbol Sala procederá a interponer las correspondientes acciones judiciales en defensa de sus legítimos derechos y los de sus clubes, incluidas las propias de la jurisdicción penal reclamando, además, la oportuna indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.



Ante el anuncio por parte de Televisión Española de la emisión del encuentro correspondiente a la Jornada 11ª de Primera División entre Ribera Navarra y Real Betis Futsal, el club Real Betis Futsal ha notificado a la RFEF y a Televisión Española la no autorización de la retransmisión de dicho partido sin contar con el acuerdo del operador titular de sus derechos, en este caso LaLiga".