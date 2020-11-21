Koeman carga contra la UEFA por los horarios

En su rueda de prensa de este viernes, el técnico del Barcelona mostró su enfado por los horarios: "No entiendo que todos los partidos que hemos jugado fuera de casa sean a las nueve de la noche. En los países como Rusia o Ucrania se han jugado todos los partidos a las siete y nosotros tenemos que jugar a las nueve, no lo entiendo. Estos horarios no ayudan a un equipo grande que tiene que luchar cada tres días".

Y añadió: "Entiendo que LaLiga ponga el Atlético-Barça a las 21:00 horas, pero lo que no entiendo es que juguemos siempre a las 21:00 horas. Nosotros tenemos que jugar siempre a las 21:00, y eso en Kiev es una hora más en horario local. Esto no es una ayuda a un equipo grande. No es una ayuda para los deportistas. Hay que pensar más en los grandes y en los jugadores. Vamos mal en ese sentido".

Como recuerda Juan Jiménez en AS, Koeman se queja de que, normalmente, los partidos que se juegan en Ucrania, Rusia o en países de la órbita de la antigua Unión Soviética, siempre adelantan sus horarios.

Sin embargo, y de manera sorprendente, la UEFA fijó el Dinamo-Barça para las 21:00 horas, que en la capital de Ucrania son las 22:00 horas. Eso obligará al equipo a regresar tardísimo, además de sufrir los rigores del frío ucraniano.

Sobre Griezmann y Messi

El técnico holandés también se ha mostrado molesto por las preguntas sobre las críticas del exagente de Antoine Griezmann a la figura de Leo Messi, que desataron el enfado del argentino a su llegada este jueves en el aeropuerto de Barcelona, donde el jugador afirmó estar "harto de ser siempre el problema de todo en el club".

"Entiendo que Messi esté cabreado. Que después de un viaje tan largo y haciendo tantas cosas vengan a preguntarte por algo de Antoine Griezmann me parece una falta de respeto. Puede que vuestra intención sea crear polémica pero no he visto en ningún momento que haya algún problema entre los dos. Ya hay bastantes imágenes donde trabajan bien juntos, donde se dan asistencias... No soy partidario de buscar problemas", respondió Koeman.