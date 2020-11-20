La RFEF anuncia un acuerdo con RTVE para retransmitir el fútbol sala

La Real Federación Española de Fútbol y Corporación de Radio y Televisión Española han alcanzado un acuerdo por el que el canal Teledeporte o TVE emitirán en directo los partidos de fútbol sala. El acuerdo permitirá al ente público ofrecer diversos encuentros de las diferentes competiciones relacionadas con este deporte que organiza la Real Federación Española de Fútbol.

Además de los mejores choques de Primera RFEF Futsal, el ente público también televisará la Copa de S.M. El Rey, la Copa de S.M. La Reina, la Supercopa masculina, la Supercopa femenina, la Copa de España y los Play-off de final de temporada.

El acuerdo alcanzado entre la RFEF y RTVE implica que los partidos de la Selección Española de Fútbol Sala, tanto masculina como femenina, podrán verse en el canal temático deportivo.

Las cámaras de Teledeporte ya estarán mañana sábado 21 de noviembre en el Pabellón Ciudad de Tudela para retransmitir en directo el choque entre Aspil-Jumpers Ribera Navarra y Real Betis Futsal desde las 18:00 horas.

Este acuerdo afecta inicialmente a los clubes que están aliados con la RFEF dentro del cual están Inter Movistar, Peñíscola, Navarra, Jaén y Burela. Ahora falta conocer la postura de los clubes que forman parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala y dentro de los cuales está el Betis, uno de los equipos implicados en el encuentro de mañana.

Según fuentes consultadas por IUSPORT; la RFEF no tendría autorización para emitir el encuentro de mañana dado que no tiene la autorización del equipo bético. Lo mismo sucede con los compromisos a futuro donde estén alguno de los clubes que siguen formando parte de la LNFS, así como los play off o la Copa de España. Tanto la competición liguera como la propia Copa de España está dentro del acuerdo que la LNFS tiene suscrito por la Liga para la emisión de los partidos a través de GOL. Veremos como acaba porque estamos ante un conflicto similar al que existe actualmente en el fútbol femenino