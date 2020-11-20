La FIFA inhabilita de por vida al expresidente de la Federación de Haití Jean-Bart

La FIFA ha confirmado este viernes la sanción a perpetuidad para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol al expresidente de la Federación de Haití (FHF), Yves Jean-Bart, por haber abusado de su cargo y haber acosado y abusado sexualmente de varias jugadoras, incluso menores.



La cámara de resolución de la Comisión de Ética independiente ha declarado a Yves Jean-Bart, antiguo miembro también de la comisión permanente de la FIFA, culpable de estos hechos en violación del Código Ético de la FIFA y además de la sanción le ha impuesto una multa de un millón de francos suizos.



En su decisión, la cámara de resolución consideró que Yves Jean-Bart violó los artículos 23 (Protección de la integridad física y mental) y 25 (Abuso de posición) del Código de Ética de la FIFA, por lo que le prohibió de por vida ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol (administrativas, deportivas o de cualquier otro tipo) tanto a nivel nacional como internacional.



Este procedimiento forma parte de una amplia investigación a Yves Jean-Bart y a otros funcionarios de la FHF, a quienes se identificó como implicados presuntamente (como autores, cómplices o instigadores) de actos de abuso sexual sistemático contra jugadoras de fútbol entre 2014 y 2020.



La FIFA señaló que las actuaciones siguen pendientes con respecto a otros funcionarios de la FHF. La decisión se adoptó el pasado día 18 y la sanción fue notificada este viernes, fecha de entrada en vigor de la misma. La argumentación motivada será publica en legal.fifa.com en los próximos 60 días, en cumplimiento del Código Ético de la FIFA.