LaLiga y la NBA, unidas en un complejo deportivo-educativo en Madrid

LaLiga de fútbol español y la NBA de baloncesto estadounidense compartirán casa a las afueras de Madrid: un complejo deportivo y educativo que tiene prevista su apertura en otoño de 2021, en el que se combinarán las escuelas deportivas con formación académica y tecnología aplicada al deporte.



El complejo, que se ubicará en la localidad de Villaviciosa de Odón, al oeste de la capital, contará con dos campos de fútbol con gradas y homologación FIFA, un polideportivo cubierto con pistas de baloncesto de estándares NBA, un gimnasio de 600 metros cuadrados y una residencia con 450 plazas.



No se tratará solo de un proyecto deportivo, también incluirá un centro educativo internacional de 2.000 metros cuadrados, gestionado en colaboración con el Liceo Europeo, lo que permitirá a los jóvenes que acudan a los programas de la NBA y LaLiga compatibilizar la formación deportiva con la académica.



Esta mezcla de instalaciones se convertirá en la primera 'NBA Basketball School' en España, el proyecto de academias de baloncesto del campeonato estadounidense que acoge a jugadores de entre 6 y 18 años y que hasta ahora solo estaba disponible en Brasil, Grecia, India y los Emiratos Árabes Unidos.



Para LaLiga, la instalación será la sede de varios proyectos de sus clubes y de sus programas futbolísticos con organizaciones internacionales, así como el lugar donde se impartirán las formaciones de postgrado de su escuela de negocios 'LaLiga Business School'.



Aunque confirmaron su adhesión al proyecto en diferentes etapas -LaLiga lo hizo en julio y la NBA confirmó su participación cuatro meses después, al inicio de esta misma semana- las dos competiciones compartirán por primera vez un proyecto conjunto, ambas aliadas con la consultora española T3N Sports & Investment, dirigida por Kiyomi Cerezo y David Pampliega y clave en la génesis del proyecto.



"Somos una consultora deportiva especializada en el desarrollo de proyectos formativos a nivel internacional. Hemos trabajado con clubes e instituciones deportivas para el desarrollo de proyectos internacionales, y de ahí surgió la idea de hacer el complejo con LaLiga y la NBA", explica a EFE Pampliega, socio director de T3N.



Los fundadores de esta compañía observan que el negocio de la formación vinculada al deporte es "mucho más amplio" que las academias que crean los equipos para nutrir sus canteras, y estos programas no cuentan siempre con residencias para los jóvenes internacionales que vienen a desarrollar sus habilidades deportivas a España, una carencia que quieren paliar con su propuesta.



"Lo que hacemos es unir inversión inmobiliaria con deporte. También innovamos en cuanto al enfoque del negocio, con la parte deportiva pero también académica. Queremos ayudar al sector a mejorar", apunta a EFE el director ejecutivo de esta consultora, Kiyomi Cerezo.



La inversión, que está en el orden de las decenas de millones de euros, corre a cargo de esta consultora apoyada en inversores nacionales, mientras que LaLiga y la NBA aportan en esta alianza el desarrollo del negocio y la comercialización, aunque en T3N aseguran que tienen una red extendida por un centenar de países para captar interesados en asistir a estos programas formativos.



Al mismo tiempo, pretenden que sea un espacio tecnológico, para lo que están negociando un acuerdo con un entidad especializada en innovación aplicada al deporte. "Queremos que sea un espacio para probar tecnologías que puedan beneficiar a la industria. Que no sea un campus deportivo, sino que vaya más allá", añade Cerezo.



Esta consultora cuenta con un acuerdo de exclusividad de varios años con LaLiga y NBA para desarrollar este tipo de complejos en España. "En los próximos 15 años queremos crear centros en diferentes ubicaciones, que no serán idénticos, sino que irán evolucionando", asegura Cerezo. Entre esas ubicaciones barajan Valencia, aunque ese destino "no está cerrado", matizan.