Messi: "Llego y me encuentro ahí unos de Hacienda haciendo preguntas"

Leo Messi regresó este miércoles por la noche a Barcelona procedente de Lima donde jugó y ganó con la selección Argentina esta misma madrugada y cuando llegó a la Ciudad Condal fue recibido por inspectores de hacienda en el avión, según informa Sport.

El jugador, cansado del largo viaje, fue apabullado por varios aficionados y medios que se encontraban en la puerta, aún así, Leo se paró a firmar autógrafos en balones y camisetas. El futbolista iba acompañado por el empleado del FC Barcelona, Pepe Costa, que trataba de abrirle paso entre los allí presentes.

Visiblemente molesto, el crack argentino espetó: "Estoy cansado de ser siempre el problema" tras recibir varias preguntas sobre algunas polémicas que han surgido mientras el jugador estaba con su selección.

Comentó su encuentro con Hacienda al aterrizar: "Llego y me encuentro ahí unos de Hacienda haciendo preguntas, una locura", dijo mientras subía a un vehículo que le iba a llevar hacia su casa a descansar y seguía rodeado por muchos aficionados que le decían: "Leo eres el mejor."

Messi, después de 15 horas de vuelo en el avión de su propiedad y después de jugar contra Perú el último partido de la tercera fecha FIFA de selecciones, ha tenido que dar explicaciones a los inspectores del fisco.

Incómodo y cansado por el desplazamiento, Messi ha tenido que responder a las preguntas de los representantes de Hacienda que han pedido la documentación a todos los pasajeros del avión, incluidos los pilotos que también tuvieron que mostrar los documentos de la aeronave. En total estuvieron alrededor de una hora para realizar los trámites que se sumaron a las casi 15 horas de vuelo.

Finalmente, el jugador, después de pasar todos los trámites, ha podido dirigirse a su domicilio para poder descansar. La pareja del futbolista, Antonela Rocuzzo, lo ha recogido y, juntos, se han dirigido a su casa.

El próximo compromiso de Leo Messi tendrá lugar este sábado en el Wanda Metropolitano, donde el FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander a partir de las 21 horas.

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*Fuente: Sport