Un balonazo accidental a una colegiada deriva en reprobables burlas machistas

El Real Madrid femenino venció al Athletic de Bilbao en Valdebebas por 1-0 en la octava jornada de La Liga Femenina y se acerca a los puestos de arriba de la clasificación.

En dicho encuentro se produjo un desgraciado accidente: a punto de terminar, en el minuto 91, la colegiada Sara Fernández del colegio asturiano, recibió un fuerte balonazo enla cara puraente accidental, tras un disparo a portería desde fuera del área de la central del equipo vasco Naroa Uriarte.

La colegiada cayó inmediatamente al suelo y sus gritos de dolor fueron captados incluso por las cámaras de televisión. Tuvo que ser atendida por los servicios médicos y se vio obligada a abandonar el campo, siwendo sustituida por la cuarta árbitra, Sandra González, del colegio madrileño.

Pero lo que pudo quedarse en mero accidente ha derivado en reprobables burlas machistas que han sido condenadas incluso por la presidenta del CSD.



20minutos se hace eco de un vídeo que fue comentado y compartido por una cuenta de twitter, @FCBSeny, que se dedica a hablar de fútbol femenino. Entre las respuestas llegó la polémica: muchas de ellas eran machistas, lo que generó una enorme indignación entre los aficionados que lo leyeron.

Aunque algunos sólo criticaban la posición de la colegiada (ya que no debería estar en la trayectoria de un eventual disparo) como harían con un árbitro, otros muchos (la mayoría, hombres) la menospreciaron por exagerar o ser mujer.

Una de ellas decía: "Si hubiera estado fregando y planchando, no le habría pasado".

La presidente del CSD condenó estas reacciones machistas:

"Irene Lozano @lozanoirene

17 nov.

Cada uno de los que insultó a Sara debe saber que NO representa más que a él. Y de manera vergonzosa. Llamo a la afición, comprometida, salvo odiosas excepciones, con la igualdad, a condenar estos comportamientos y dejarlos en anécdota. #TodasConSara"