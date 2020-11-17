España, obligada a ganar a la siempre temible Alemania

El España-Alemania del martes en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en la sexta y última jornada del grupo 4 de la Liga de Naciones, se ha convertido en una auténtica final, pues se citan los dos equipos que pueden acceder al primer puesto del grupo y con ello a la única plaza que da derecho a jugar la fase final del torneo.

El combinado teutón hizo los deberes el pasado sábado al imponerse 3-1 a Ucrania con un doblete de Timo Werner y un gol de Leroy Sané y ahora lidera el grupo con nueve puntos, uno más que la selección española, que no pasó del empate en Basilea ante Suiza (1-1).

A los de Joachim Löw les vale con el empate en Sevilla y los de Luis Enrique están obligados a la victoria, pero en cualquier caso ambas formaciones dependen de su resultado y no de terceros para estar entre los cuatro elegidos para la fase final.

Luis Enrique no logró el objetivo de entrar en esa fase en la primera edición de la Liga de Naciones y ahora espera conseguirlo en el segundo intento con una selección inmersa en un cambio generacional, sin tener definido un 'once' tipo y que muestra buena actitud pero poco poder para hacer goles.

España llega tras empatar en esta fase ante Alemania (1-1) en el partido de la primera vuelta, ganar y perder con Ucrania (4-0 y 1-0) y ganar y empatar con Suiza (1-0 y 1-1).

Ahora vuelve a encontrarse con un rival que ha cumplido, junto a España, con su condición de ser favorito al pase y que no pierde ante la Roja desde la semifinal del Mundial de Sudáfrica en 2010, ya que después se vieron otras tres veces con un triunfo alemán en un amistoso en Vigo (0-1), una igualada (1-1) en otro amistoso disputado en Düsseldorf y el empate (1-1) del pasado septiembre en Stuttgart en esta fase de la Liga de Naciones.

Luis Enrique tuvo en esta nueva ventana para las selecciones un ensayo el pasado miércoles frente a los Países Bajos (1-1) en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, donde el técnico asturiano utilizó a muchos jugadores que probablemente no estarán el martes en el equipo inicial.

El sábado, frente a Suiza, volvieron al equipo algunos de sus pesos pesados, aunque la sucesión de lesiones no ha cesado desde que se hizo pública la lista de convocados, de la que a las primeras de cambio se cayeron el lateral derecho sevillista Jesús Navas y el barcelonista Ansu Fati, ambos lesionados con sus equipos en la anterior jornada de LaLiga.

Después, en Amsterdam, el lateral izquierdo José Luis Gayá sufrió un golpe en la cabeza y, aunque sigue en la concentración, Luis Enrique citó al jugador del Getafe Marc Cucurella, al igual que antes llamó a futbolista del Arsenal Héctor Bellerín y al madridista Marco Asensio por Navas y Ansu Fati.

A ello se ha unido la lesión del barcelonista Sergio Busquets, que recibió un golpe ante Suiza que le produjo esguince de ligamento en la rodilla izquierda, lo que hace que sea baja ante Alemania.

Con la incógnita de la portería y si volverá a ella David De Gea después de que Unai Simón fuera el titular en los dos anteriores partidos, la defensa parece fija y liderada por el capitán de la selección, Sergio Ramos, protagonista el pasado sábado en Basilea tras errar dos penaltis.

La ausencia de Busquets teóricamente le da sitio a Rodri Hernández o incluso al atlético Koke Resurrección, que tuvo una buena actuación en Amsterdam, al igual que el bético Sergio Canales, el ex también del equipo verdiblanco Fabián Ruiz y el realista Mike Merino, mientras que búsqueda del ansiado gol estaría en el delantero del Juventus Álvaro Morata y en el del Villarreal Gerard Moreno, quienes salieron en la segunda parte ante Suiza.

Alemania llega al duelo contra España con la posibilidad de reforzar el proceso de renovación que ha impulsado el seleccionador Joachim Löw y que no solo ha encontrado defensores sino también críticos.

La decisión de prescindir de tres campeones del mundo como Thomas Müller, Jerome Boateng y Mats Hummmels -los tres últimamente en buena forma- le es recordada permanentemente ante cualquier contratiempo.

Löw, y la cúpula de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), sin embargo siguen defendiendo esa decisión. "Ya podemos ver resultados. Desde marzo de 2019, cuando empezó la renovación, los resultados son respetables pese a todos los malos agoreros", dijo el director deportivo de la DFB, Oliver Bierhoff.

"En la clasificación a la Eurocopa ganamos el grupo por delante de Holanda. En 15 partidos ha habido solo una derrota frente a cinco empates y nueve victorias", agregó.

En la Liga de Naciones, Alemania ha venido acumulando empates, dos ante Suiza y uno ante España, al que sumó las dos victorias ante Ucrania que le han permitido ponerse líder en el grupo.

El último duelo ante Ucrania y el partido contra España en La Cartuja son los partidos claves para juzgar el proceso de Löw que ha declarado que ha terminado la fase de los experimentos y que ha empezado una fase de consolidar el equipo que jugará la Eurocopa.

Por ello, es de esperar que mañana recurra a buena parte del equipo que derrotó el sábado a Ucrania. El defensa Antonio Rüdiger, sancionado por acumulación de amarillas, no estará. En cambio, Löw cuenta con el regreso del madridista Toni Kroos, tras cumplir su sanción por el mismo motivo.

Una variante bastante posible es que Robin Koch, que jugó como centrocampista ante Ucrania, retroceda a la defensa y que Kroos juegue en su posición habitual al lado de Leon Goretzka y de Ilkay Gündogan.

No obstante, los problemas que ha tenido Alemania han sido ante todo defensivos y no se puede descartar que Löw opte por sacrificar a Gündogan o a Goretzka para dejar a Koch por delante de la defensa, para buscar más estabilidad.

También, aunque menos probable, podría optar por sacrificar a uno de sus tres delanteros y que Goretzka jugase un poco más adelantado.

- Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Koke, Canales, Mikel Merino, Fabián; Gerard Moreno y Morata.

Alemania: Neuer; Ginter, Süle, Koch, Max; Goretzka, Kroos, Gündogan; Sané, Werner y Gnabry.

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia).

Estadio: La Cartuja.

Hora: 20.45 (CET) (19.45 GMT).