Ricky Rubio, traspasado al Oklahoma City Thunder

Los Suns han conseguido el traspaso de Chris Paul y del alero egipcio-estadounidense Abdel Nader a cambio de Ricky Rubio, el alero Kelly Oubre Jr., Ty Jerome, Jalen Lecque y una elección de primera ronda de 2022 que ahora tendrá Oklahoma City Thunder.
El base catalán Ricky Rubio ha sido traspasado por los Phoenix Suns al Oklahoma City Thunder tras un acuerdo entre ambos equipos por el que el club de Arizona se hace con los servicios del veterano jugador y estrella de la NBA Chris Paul.
Los Suns han conseguido el traspaso de Chris Paul y de
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